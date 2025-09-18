NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NAMI Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan NAMI Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NAMI Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026532 pada tahun 2025. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NAMI Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027859 pada tahun 2026. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NAMI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.029252 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NAMI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.030715 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NAMI pada tahun 2029 ialah $ 0.032250 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NAMI pada tahun 2030 ialah $ 0.033863 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NAMI Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.055159. NAMI Protocol (NAMI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NAMI Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.089849. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.026532 0.00%

2026 $ 0.027859 5.00%

2027 $ 0.029252 10.25%

2028 $ 0.030715 15.76%

2029 $ 0.032250 21.55%

2030 $ 0.033863 27.63%

2031 $ 0.035556 34.01%

2032 $ 0.037334 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.039201 47.75%

2034 $ 0.041161 55.13%

2035 $ 0.043219 62.89%

2036 $ 0.045380 71.03%

2037 $ 0.047649 79.59%

2038 $ 0.050031 88.56%

2039 $ 0.052533 97.99%

2040 $ 0.055159 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NAMI Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.026532 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.026536 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.026558 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.026641 0.41% Ramalan HargaNAMI Protocol (NAMI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NAMI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.026532 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNAMI Protocol (NAMI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NAMI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026536 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNAMI Protocol (NAMI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NAMI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026558 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNAMI Protocol (NAMI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NAMI ialah $0.026641 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NAMI Protocol Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Bekalan Peredaran 88.06M 88.06M 88.06M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NAMI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NAMI mempunyai bekalan edaran sebanyak 88.06M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.34M. Lihat Harga Langsung NAMI

NAMI Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NAMI Protocol, harga semasa NAMI Protocol ialah 0.026532USD. Bekalan edaran NAMI Protocol(NAMI) ialah 88.06M NAMI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,338,803 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.81% $ 0.000211 $ 0.026612 $ 0.024834

7 Hari -9.54% $ -0.002532 $ 0.030026 $ 0.022750

30 Hari 18.74% $ 0.004972 $ 0.030026 $ 0.022750 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NAMI Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000211 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.81% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NAMI Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.030026 dan paras terendah $0.022750 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -9.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NAMI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NAMI Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 18.74% , mencerminkan kira-kira $0.004972 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NAMI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NAMI Protocol (NAMI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NAMI Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NAMI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NAMI Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NAMI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NAMI Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NAMI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NAMI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NAMI Protocol.

Mengapa Ramalan Harga NAMI Penting?

NAMI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNAMI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NAMI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NAMI pada bulan depan? Menurut NAMI Protocol (NAMI) alat ramalan harga, harga NAMI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NAMI pada tahun 2026? Harga 1NAMI Protocol (NAMI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NAMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NAMI pada tahun 2027? NAMI Protocol (NAMI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NAMI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NAMI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NAMI Protocol (NAMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NAMI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NAMI Protocol (NAMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NAMI pada tahun 2030? Harga 1NAMI Protocol (NAMI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NAMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NAMI untuk 2040? NAMI Protocol (NAMI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NAMI menjelang tahun 2040.