Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nano % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nano Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nano berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.896684 pada tahun 2025. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nano berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.941518 pada tahun 2026. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XNO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.988594 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XNO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.0380 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XNO pada tahun 2029 ialah $ 1.0899 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XNO pada tahun 2030 ialah $ 1.1444 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nano berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8641. Nano (XNO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nano berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.0364. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.896684 0.00%

2026 $ 0.941518 5.00%

2027 $ 0.988594 10.25%

2028 $ 1.0380 15.76%

2029 $ 1.0899 21.55%

2030 $ 1.1444 27.63%

2031 $ 1.2016 34.01%

2032 $ 1.2617 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.3248 47.75%

2034 $ 1.3910 55.13%

2035 $ 1.4606 62.89%

2036 $ 1.5336 71.03%

2037 $ 1.6103 79.59%

2038 $ 1.6908 88.56%

2039 $ 1.7753 97.99%

2040 $ 1.8641 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nano Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.896684 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.896806 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.897543 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.900369 0.41% Ramalan HargaNano (XNO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XNO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.896684 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNano (XNO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XNO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.896806 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNano (XNO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XNO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.897543 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNano (XNO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XNO ialah $0.900369 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nano Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 119.48M$ 119.48M $ 119.48M Bekalan Peredaran 133.25M 133.25M 133.25M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini XNO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, XNO mempunyai bekalan edaran sebanyak 133.25M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 119.48M. Lihat Harga Langsung XNO

Nano Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nano, harga semasa Nano ialah 0.896684USD. Bekalan edaran Nano(XNO) ialah 133.25M XNO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $119,483,291 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.42% $ 0.012593 $ 0.902854 $ 0.856551

7 Hari 2.04% $ 0.018323 $ 0.938315 $ 0.852563

30 Hari -6.74% $ -0.060515 $ 0.938315 $ 0.852563 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nano telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.012593 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.42% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nano didagangkan pada paras tertinggi $0.938315 dan paras terendah $0.852563 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XNO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nano telah mengalami perubahan sebanyak -6.74% , mencerminkan kira-kira $-0.060515 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XNO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nano (XNO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nano ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XNO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nano untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XNO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nano. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XNO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XNO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nano.

Mengapa Ramalan Harga XNO Penting?

XNO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXNO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XNO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XNO pada bulan depan? Menurut Nano (XNO) alat ramalan harga, harga XNO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XNO pada tahun 2026? Harga 1Nano (XNO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XNO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XNO pada tahun 2027? Nano (XNO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XNO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XNO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nano (XNO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XNO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nano (XNO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XNO pada tahun 2030? Harga 1Nano (XNO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XNO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XNO untuk 2040? Nano (XNO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XNO menjelang tahun 2040.