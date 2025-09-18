Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) /

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Native Decentralized Euro Protocol Share untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NDEPS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NDEPS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Native Decentralized Euro Protocol Share % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Native Decentralized Euro Protocol Share Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Native Decentralized Euro Protocol Share berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3954 pada tahun 2025. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Native Decentralized Euro Protocol Share berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.41517 pada tahun 2026. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NDEPS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.435928 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NDEPS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.457724 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NDEPS pada tahun 2029 ialah $ 0.480611 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NDEPS pada tahun 2030 ialah $ 0.504641 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Native Decentralized Euro Protocol Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.822008. Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Native Decentralized Euro Protocol Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3389. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3954 0.00%

2026 $ 0.41517 5.00%

2027 $ 0.435928 10.25%

2028 $ 0.457724 15.76%

2029 $ 0.480611 21.55%

2030 $ 0.504641 27.63%

2031 $ 0.529873 34.01%

2032 $ 0.556367 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.584185 47.75%

2034 $ 0.613395 55.13%

2035 $ 0.644064 62.89%

2036 $ 0.676268 71.03%

2037 $ 0.710081 79.59%

2038 $ 0.745585 88.56%

2039 $ 0.782864 97.99%

2040 $ 0.822008 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Native Decentralized Euro Protocol Share Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3954 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.395454 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.395779 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.397024 0.41% Ramalan HargaNative Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NDEPS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3954 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNative Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NDEPS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.395454 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNative Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NDEPS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.395779 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNative Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NDEPS ialah $0.397024 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Native Decentralized Euro Protocol Share Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Bekalan Peredaran 13.48M 13.48M 13.48M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NDEPS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NDEPS mempunyai bekalan edaran sebanyak 13.48M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.33M. Lihat Harga Langsung NDEPS

Native Decentralized Euro Protocol Share Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Native Decentralized Euro Protocol Share, harga semasa Native Decentralized Euro Protocol Share ialah 0.3954USD. Bekalan edaran Native Decentralized Euro Protocol Share(NDEPS) ialah 13.48M NDEPS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,331,491 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.64% $ 0.002524 $ 0.395689 $ 0.391826

7 Hari 3.79% $ 0.014993 $ 0.395508 $ 0.381441

30 Hari 3.79% $ 0.014993 $ 0.395508 $ 0.381441 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Native Decentralized Euro Protocol Share telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002524 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.64% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Native Decentralized Euro Protocol Share didagangkan pada paras tertinggi $0.395508 dan paras terendah $0.381441 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.79% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NDEPS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Native Decentralized Euro Protocol Share telah mengalami perubahan sebanyak 3.79% , mencerminkan kira-kira $0.014993 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NDEPS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Native Decentralized Euro Protocol Share ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NDEPS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Native Decentralized Euro Protocol Share untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NDEPS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Native Decentralized Euro Protocol Share. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NDEPS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NDEPS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Native Decentralized Euro Protocol Share.

Mengapa Ramalan Harga NDEPS Penting?

NDEPS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNDEPS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NDEPS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NDEPS pada bulan depan? Menurut Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) alat ramalan harga, harga NDEPS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NDEPS pada tahun 2026? Harga 1Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NDEPS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NDEPS pada tahun 2027? Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NDEPS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NDEPS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NDEPS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NDEPS pada tahun 2030? Harga 1Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NDEPS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NDEPS untuk 2040? Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NDEPS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang