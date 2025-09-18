Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga (USD)

Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Neemo Staked Astar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020811 pada tahun 2025. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Neemo Staked Astar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021851 pada tahun 2026. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NSASTR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022944 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NSASTR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.024091 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NSASTR pada tahun 2029 ialah $ 0.025296 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NSASTR pada tahun 2030 ialah $ 0.026561 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Neemo Staked Astar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.043265. Neemo Staked Astar (NSASTR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Neemo Staked Astar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070474.

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020896 0.41% Ramalan HargaNeemo Staked Astar (NSASTR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NSASTR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.020811 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNeemo Staked Astar (NSASTR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NSASTR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020814 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNeemo Staked Astar (NSASTR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NSASTR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020831 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNeemo Staked Astar (NSASTR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NSASTR ialah $0.020896 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Neemo Staked Astar Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Bekalan Peredaran 204.35M 204.35M 204.35M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NSASTR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NSASTR mempunyai bekalan edaran sebanyak 204.35M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.25M. Lihat Harga Langsung NSASTR

Neemo Staked Astar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Neemo Staked Astar, harga semasa Neemo Staked Astar ialah 0.020811USD. Bekalan edaran Neemo Staked Astar(NSASTR) ialah 204.35M NSASTR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,252,707 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.49% $ 0.000504 $ 0.020963 $ 0.019829

7 Hari -0.94% $ -0.000196 $ 0.021804 $ 0.005640

30 Hari 270.33% $ 0.056258 $ 0.021804 $ 0.005640 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Neemo Staked Astar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000504 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.49% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Neemo Staked Astar didagangkan pada paras tertinggi $0.021804 dan paras terendah $0.005640 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.94% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NSASTR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Neemo Staked Astar telah mengalami perubahan sebanyak 270.33% , mencerminkan kira-kira $0.056258 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NSASTR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Neemo Staked Astar (NSASTR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Neemo Staked Astar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NSASTR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Neemo Staked Astar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NSASTR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Neemo Staked Astar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NSASTR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NSASTR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Neemo Staked Astar.

Mengapa Ramalan Harga NSASTR Penting?

NSASTR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

