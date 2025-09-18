Neos Credits (NCR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Neos Credits untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NCR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Neos Credits % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Neos Credits Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Neos Credits berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034596 pada tahun 2025. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Neos Credits berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.036326 pada tahun 2026. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NCR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.038142 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NCR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.040050 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NCR pada tahun 2029 ialah $ 0.042052 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NCR pada tahun 2030 ialah $ 0.044155 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Neos Credits berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.071924. Neos Credits (NCR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Neos Credits berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.117156. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.034596 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.034738 0.41% Ramalan HargaNeos Credits (NCR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NCR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.034596 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNeos Credits (NCR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NCR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.034601 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNeos Credits (NCR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NCR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.034629 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNeos Credits (NCR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NCR ialah $0.034738 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Neos Credits Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Bekalan Peredaran 40.65M 40.65M 40.65M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NCR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NCR mempunyai bekalan edaran sebanyak 40.65M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.41M. Lihat Harga Langsung NCR

Neos Credits Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Neos Credits, harga semasa Neos Credits ialah 0.034596USD. Bekalan edaran Neos Credits(NCR) ialah 40.65M NCR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,406,223 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.22% $ 0 $ 0.034785 $ 0.033928

7 Hari -0.14% $ -0.000051 $ 0.035068 $ 0.033928

30 Hari 0.58% $ 0.000201 $ 0.035068 $ 0.033928 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Neos Credits telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Neos Credits didagangkan pada paras tertinggi $0.035068 dan paras terendah $0.033928 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NCR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Neos Credits telah mengalami perubahan sebanyak 0.58% , mencerminkan kira-kira $0.000201 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NCR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Neos Credits (NCR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Neos Credits ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NCR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Neos Credits untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NCR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Neos Credits. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NCR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NCR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Neos Credits.

Mengapa Ramalan Harga NCR Penting?

NCR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNCR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NCR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NCR pada bulan depan? Menurut Neos Credits (NCR) alat ramalan harga, harga NCR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NCR pada tahun 2026? Harga 1Neos Credits (NCR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NCR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NCR pada tahun 2027? Neos Credits (NCR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NCR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NCR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Neos Credits (NCR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NCR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Neos Credits (NCR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NCR pada tahun 2030? Harga 1Neos Credits (NCR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NCR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NCR untuk 2040? Neos Credits (NCR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NCR menjelang tahun 2040.