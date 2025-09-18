Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nest Elixir Vault untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NELIXIR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NELIXIR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nest Elixir Vault % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nest Elixir Vault Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nest Elixir Vault berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.038 pada tahun 2025. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nest Elixir Vault berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0899 pada tahun 2026. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NELIXIR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1443 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NELIXIR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2016 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NELIXIR pada tahun 2029 ialah $ 1.2616 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NELIXIR pada tahun 2030 ialah $ 1.3247 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nest Elixir Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1579. Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nest Elixir Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5150. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.038 0.00%

2026 $ 1.0899 5.00%

2027 $ 1.1443 10.25%

2028 $ 1.2016 15.76%

2029 $ 1.2616 21.55%

2030 $ 1.3247 27.63%

2031 $ 1.3910 34.01%

2032 $ 1.4605 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5335 47.75%

2034 $ 1.6102 55.13%

2035 $ 1.6907 62.89%

2036 $ 1.7753 71.03%

2037 $ 1.8640 79.59%

2038 $ 1.9573 88.56%

2039 $ 2.0551 97.99%

2040 $ 2.1579 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nest Elixir Vault Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.038 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0381 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0389 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0422 0.41% Ramalan HargaNest Elixir Vault (NELIXIR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NELIXIR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.038 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNest Elixir Vault (NELIXIR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NELIXIR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0381 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNest Elixir Vault (NELIXIR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NELIXIR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0389 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNest Elixir Vault (NELIXIR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NELIXIR ialah $1.0422 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nest Elixir Vault Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 364.01K$ 364.01K $ 364.01K Bekalan Peredaran 350.70K 350.70K 350.70K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NELIXIR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NELIXIR mempunyai bekalan edaran sebanyak 350.70K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 364.01K. Lihat Harga Langsung NELIXIR

Nest Elixir Vault Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nest Elixir Vault, harga semasa Nest Elixir Vault ialah 1.038USD. Bekalan edaran Nest Elixir Vault(NELIXIR) ialah 350.70K NELIXIR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $364,009 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000155 $ 1.038 $ 1.038

7 Hari 0.11% $ 0.001093 $ 1.0379 $ 1.0335

30 Hari 0.42% $ 0.004383 $ 1.0379 $ 1.0335 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nest Elixir Vault telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000155 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nest Elixir Vault didagangkan pada paras tertinggi $1.0379 dan paras terendah $1.0335 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.11% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NELIXIR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nest Elixir Vault telah mengalami perubahan sebanyak 0.42% , mencerminkan kira-kira $0.004383 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NELIXIR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nest Elixir Vault (NELIXIR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nest Elixir Vault ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NELIXIR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nest Elixir Vault untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NELIXIR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nest Elixir Vault. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NELIXIR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NELIXIR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nest Elixir Vault.

Mengapa Ramalan Harga NELIXIR Penting?

NELIXIR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNELIXIR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NELIXIR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NELIXIR pada bulan depan? Menurut Nest Elixir Vault (NELIXIR) alat ramalan harga, harga NELIXIR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NELIXIR pada tahun 2026? Harga 1Nest Elixir Vault (NELIXIR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NELIXIR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NELIXIR pada tahun 2027? Nest Elixir Vault (NELIXIR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NELIXIR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NELIXIR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nest Elixir Vault (NELIXIR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NELIXIR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nest Elixir Vault (NELIXIR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NELIXIR pada tahun 2030? Harga 1Nest Elixir Vault (NELIXIR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NELIXIR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NELIXIR untuk 2040? Nest Elixir Vault (NELIXIR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NELIXIR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang