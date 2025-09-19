Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Neuralis AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NEURAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Neuralis AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Neuralis AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Neuralis AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020522 pada tahun 2025. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Neuralis AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021548 pada tahun 2026. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEURAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022626 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEURAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023757 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEURAI pada tahun 2029 ialah $ 0.024945 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEURAI pada tahun 2030 ialah $ 0.026192 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Neuralis AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042664. Neuralis AI (NEURAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Neuralis AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069496. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.020522 0.00%

2026 $ 0.021548 5.00%

2027 $ 0.022626 10.25%

2028 $ 0.023757 15.76%

2029 $ 0.024945 21.55%

2030 $ 0.026192 27.63%

2031 $ 0.027502 34.01%

2032 $ 0.028877 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030321 47.75%

2034 $ 0.031837 55.13%

2035 $ 0.033428 62.89%

2036 $ 0.035100 71.03%

2037 $ 0.036855 79.59%

2038 $ 0.038698 88.56%

2039 $ 0.040633 97.99%

2040 $ 0.042664 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Neuralis AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.020522 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.020525 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.020542 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.020606 0.41% Ramalan HargaNeuralis AI (NEURAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEURAI pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.020522 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNeuralis AI (NEURAI) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEURAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020525 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNeuralis AI (NEURAI) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEURAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020542 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNeuralis AI (NEURAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEURAI ialah $0.020606 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Neuralis AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.52K$ 20.52K $ 20.52K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEURAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NEURAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.52K. Lihat Harga Langsung NEURAI

Neuralis AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Neuralis AI, harga semasa Neuralis AI ialah 0.020522USD. Bekalan edaran Neuralis AI(NEURAI) ialah 1.00M NEURAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,523 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.50% $ -0.000526 $ 0.021486 $ 0.020442

7 Hari -1.31% $ -0.000268 $ 0.024344 $ 0.018561

30 Hari 6.71% $ 0.001377 $ 0.024344 $ 0.018561 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Neuralis AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000526 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -2.50% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Neuralis AI didagangkan pada paras tertinggi $0.024344 dan paras terendah $0.018561 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -1.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEURAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Neuralis AI telah mengalami perubahan sebanyak 6.71% , mencerminkan kira-kira $0.001377 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEURAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Neuralis AI (NEURAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Neuralis AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEURAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Neuralis AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEURAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Neuralis AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEURAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEURAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Neuralis AI.

Mengapa Ramalan Harga NEURAI Penting?

NEURAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNEURAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NEURAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NEURAI pada bulan depan? Menurut Neuralis AI (NEURAI) alat ramalan harga, harga NEURAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NEURAI pada tahun 2026? Harga 1Neuralis AI (NEURAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NEURAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NEURAI pada tahun 2027? Neuralis AI (NEURAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NEURAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NEURAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Neuralis AI (NEURAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NEURAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Neuralis AI (NEURAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NEURAI pada tahun 2030? Harga 1Neuralis AI (NEURAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NEURAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NEURAI untuk 2040? Neuralis AI (NEURAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NEURAI menjelang tahun 2040.