Dapatkan ramalan harga neuron ICP untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NICP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga neuron ICP % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan neuron ICP Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, neuron ICP berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.09 pada tahun 2025. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, neuron ICP berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.3445 pada tahun 2026. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NICP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 5.6117 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NICP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 5.8923 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NICP pada tahun 2029 ialah $ 6.1869 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NICP pada tahun 2030 ialah $ 6.4962 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga neuron ICP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.5817. neuron ICP (NICP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga neuron ICP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 17.2365. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 5.09 0.00%

2026 $ 5.3445 5.00%

2027 $ 5.6117 10.25%

2028 $ 5.8923 15.76%

2029 $ 6.1869 21.55%

2030 $ 6.4962 27.63%

2031 $ 6.8210 34.01%

2032 $ 7.1621 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 7.5202 47.75%

2034 $ 7.8962 55.13%

2035 $ 8.2910 62.89%

2036 $ 8.7056 71.03%

2037 $ 9.1409 79.59%

2038 $ 9.5979 88.56%

2039 $ 10.0778 97.99%

2040 $ 10.5817 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga neuron ICP Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 5.09 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 5.0906 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 5.0948 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 5.1109 0.41% Ramalan Harganeuron ICP (NICP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NICP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $5.09 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan Harganeuron ICP (NICP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NICP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5.0906 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan Harganeuron ICP (NICP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NICP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5.0948 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan Harganeuron ICP (NICP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NICP ialah $5.1109 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga neuron ICP Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 909.80K$ 909.80K $ 909.80K Bekalan Peredaran 178.93K 178.93K 178.93K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NICP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NICP mempunyai bekalan edaran sebanyak 178.93K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 909.80K. Lihat Harga Langsung NICP

neuron ICP Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung neuron ICP, harga semasa neuron ICP ialah 5.09USD. Bekalan edaran neuron ICP(NICP) ialah 178.93K NICP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $909,801 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.50% $ 0.124133 $ 5.15 $ 4.9

7 Hari -6.60% $ -0.336283 $ 5.7068 $ 4.8429

30 Hari -9.26% $ -0.471527 $ 5.7068 $ 4.8429 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, neuron ICP telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.124133 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.50% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, neuron ICP didagangkan pada paras tertinggi $5.7068 dan paras terendah $4.8429 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.60% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NICP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, neuron ICP telah mengalami perubahan sebanyak -9.26% , mencerminkan kira-kira $-0.471527 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NICP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga neuron ICP (NICP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga neuron ICP ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NICP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap neuron ICP untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NICP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga neuron ICP. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NICP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NICP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan neuron ICP.

Mengapa Ramalan Harga NICP Penting?

NICP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNICP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NICP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NICP pada bulan depan? Menurut neuron ICP (NICP) alat ramalan harga, harga NICP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NICP pada tahun 2026? Harga 1neuron ICP (NICP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NICP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NICP pada tahun 2027? neuron ICP (NICP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NICP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NICP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, neuron ICP (NICP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NICP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, neuron ICP (NICP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NICP pada tahun 2030? Harga 1neuron ICP (NICP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NICP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NICP untuk 2040? neuron ICP (NICP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NICP menjelang tahun 2040.