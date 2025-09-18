NextPlace (SN48) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NextPlace untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SN48 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SN48

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NextPlace % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan NextPlace Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NextPlace berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.37 pada tahun 2025. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NextPlace berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.5885 pada tahun 2026. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN48 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 4.8179 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN48 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 5.0588 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN48 pada tahun 2029 ialah $ 5.3117 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN48 pada tahun 2030 ialah $ 5.5773 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NextPlace berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 9.0849. NextPlace (SN48) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NextPlace berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 14.7983. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 4.37 0.00%

2026 $ 4.5885 5.00%

2027 $ 4.8179 10.25%

2028 $ 5.0588 15.76%

2029 $ 5.3117 21.55%

2030 $ 5.5773 27.63%

2031 $ 5.8562 34.01%

2032 $ 6.1490 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 6.4564 47.75%

2034 $ 6.7793 55.13%

2035 $ 7.1182 62.89%

2036 $ 7.4741 71.03%

2037 $ 7.8478 79.59%

2038 $ 8.2402 88.56%

2039 $ 8.6523 97.99%

2040 $ 9.0849 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NextPlace Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 4.37 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 4.3705 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 4.3741 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 4.3879 0.41% Ramalan HargaNextPlace (SN48) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SN48 pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $4.37 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNextPlace (SN48) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SN48, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4.3705 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNextPlace (SN48) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SN48, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4.3741 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNextPlace (SN48)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SN48 ialah $4.3879 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NextPlace Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Bekalan Peredaran 2.41M 2.41M 2.41M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SN48 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SN48 mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.41M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.56M. Lihat Harga Langsung SN48

NextPlace Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NextPlace, harga semasa NextPlace ialah 4.37USD. Bekalan edaran NextPlace(SN48) ialah 2.41M SN48 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10,561,943 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 11.39% $ 0.447129 $ 4.4 $ 3.92

7 Hari 6.43% $ 0.280926 $ 4.3929 $ 2.6653

30 Hari 65.12% $ 2.8456 $ 4.3929 $ 2.6653 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NextPlace telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.447129 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 11.39% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NextPlace didagangkan pada paras tertinggi $4.3929 dan paras terendah $2.6653 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SN48 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NextPlace telah mengalami perubahan sebanyak 65.12% , mencerminkan kira-kira $2.8456 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SN48 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NextPlace (SN48) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NextPlace ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SN48 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NextPlace untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SN48, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NextPlace. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SN48. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SN48 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NextPlace.

Mengapa Ramalan Harga SN48 Penting?

SN48 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSN48 berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SN48 akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SN48 pada bulan depan? Menurut NextPlace (SN48) alat ramalan harga, harga SN48 yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SN48 pada tahun 2026? Harga 1NextPlace (SN48) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SN48 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SN48 pada tahun 2027? NextPlace (SN48) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SN48 menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SN48 pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NextPlace (SN48) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SN48 pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NextPlace (SN48) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SN48 pada tahun 2030? Harga 1NextPlace (SN48) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SN48 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SN48 untuk 2040? NextPlace (SN48) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SN48 menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang