Nia (NIA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nia untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NIA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NIA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nia % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nia Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nia berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.260577 pada tahun 2025. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nia berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.273605 pada tahun 2026. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.287286 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.301650 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIA pada tahun 2029 ialah $ 0.316732 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIA pada tahun 2030 ialah $ 0.332569 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.541720. Nia (NIA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.882406. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.260577 0.00%

2026 $ 0.273605 5.00%

2027 $ 0.287286 10.25%

2028 $ 0.301650 15.76%

2029 $ 0.316732 21.55%

2030 $ 0.332569 27.63%

2031 $ 0.349198 34.01%

2032 $ 0.366658 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.384990 47.75%

2034 $ 0.404240 55.13%

2035 $ 0.424452 62.89%

2036 $ 0.445675 71.03%

2037 $ 0.467958 79.59%

2038 $ 0.491356 88.56%

2039 $ 0.515924 97.99%

2040 $ 0.541720 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nia Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.260577 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.260612 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.260826 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.261647 0.41% Ramalan HargaNia (NIA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NIA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.260577 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNia (NIA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NIA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.260612 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNia (NIA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NIA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.260826 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNia (NIA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NIA ialah $0.261647 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nia Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 78.17K$ 78.17K $ 78.17K Bekalan Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NIA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NIA mempunyai bekalan edaran sebanyak 300.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 78.17K. Lihat Harga Langsung NIA

Nia Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nia, harga semasa Nia ialah 0.260577USD. Bekalan edaran Nia(NIA) ialah 300.00K NIA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $78,172 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.11% $ 0.000281 $ 0.266875 $ 0.256689

7 Hari -6.57% $ -0.017121 $ 0.513518 $ 0.257244

30 Hari -49.48% $ -0.128957 $ 0.513518 $ 0.257244 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nia telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000281 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.11% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nia didagangkan pada paras tertinggi $0.513518 dan paras terendah $0.257244 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.57% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NIA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nia telah mengalami perubahan sebanyak -49.48% , mencerminkan kira-kira $-0.128957 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NIA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nia (NIA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nia ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NIA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nia untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NIA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nia. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NIA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NIA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nia.

Mengapa Ramalan Harga NIA Penting?

NIA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNIA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NIA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NIA pada bulan depan? Menurut Nia (NIA) alat ramalan harga, harga NIA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NIA pada tahun 2026? Harga 1Nia (NIA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NIA pada tahun 2027? Nia (NIA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NIA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NIA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nia (NIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NIA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nia (NIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NIA pada tahun 2030? Harga 1Nia (NIA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NIA untuk 2040? Nia (NIA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NIA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang