Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NianNian % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan NianNian Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NianNian berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001841 pada tahun 2025. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NianNian berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001933 pada tahun 2026. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIANNIAN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002030 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIANNIAN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002131 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIANNIAN pada tahun 2029 ialah $ 0.002238 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIANNIAN pada tahun 2030 ialah $ 0.002350 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NianNian berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003828. NianNian (NIANNIAN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NianNian berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006235. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001841 0.00%

2026 $ 0.001933 5.00%

2027 $ 0.002030 10.25%

2028 $ 0.002131 15.76%

2029 $ 0.002238 21.55%

2030 $ 0.002350 27.63%

2031 $ 0.002467 34.01%

2032 $ 0.002591 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002720 47.75%

2034 $ 0.002856 55.13%

2035 $ 0.002999 62.89%

2036 $ 0.003149 71.03%

2037 $ 0.003306 79.59%

2038 $ 0.003472 88.56%

2039 $ 0.003645 97.99%

2040 $ 0.003828 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NianNian Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001841 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001841 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001843 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001848 0.41% Ramalan HargaNianNian (NIANNIAN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NIANNIAN pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001841 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNianNian (NIANNIAN) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NIANNIAN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001841 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNianNian (NIANNIAN) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NIANNIAN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001843 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNianNian (NIANNIAN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NIANNIAN ialah $0.001848 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NianNian Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 936.35M 936.35M 936.35M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NIANNIAN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NIANNIAN mempunyai bekalan edaran sebanyak 936.35M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.73M. Lihat Harga Langsung NIANNIAN

NianNian Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NianNian, harga semasa NianNian ialah 0.001841USD. Bekalan edaran NianNian(NIANNIAN) ialah 936.35M NIANNIAN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,731,055 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.93% $ 0.000135 $ 0.001957 $ 0.001668

7 Hari -17.97% $ -0.000330 $ 0.002376 $ 0.001545

30 Hari 28.21% $ 0.000519 $ 0.002376 $ 0.001545 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NianNian telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000135 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.93% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NianNian didagangkan pada paras tertinggi $0.002376 dan paras terendah $0.001545 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -17.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NIANNIAN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NianNian telah mengalami perubahan sebanyak 28.21% , mencerminkan kira-kira $0.000519 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NIANNIAN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NianNian (NIANNIAN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NianNian ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NIANNIAN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NianNian untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NIANNIAN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NianNian. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NIANNIAN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NIANNIAN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NianNian.

Mengapa Ramalan Harga NIANNIAN Penting?

NIANNIAN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNIANNIAN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NIANNIAN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NIANNIAN pada bulan depan? Menurut NianNian (NIANNIAN) alat ramalan harga, harga NIANNIAN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NIANNIAN pada tahun 2026? Harga 1NianNian (NIANNIAN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NIANNIAN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NIANNIAN pada tahun 2027? NianNian (NIANNIAN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NIANNIAN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NIANNIAN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NianNian (NIANNIAN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NIANNIAN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NianNian (NIANNIAN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NIANNIAN pada tahun 2030? Harga 1NianNian (NIANNIAN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NIANNIAN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NIANNIAN untuk 2040? NianNian (NIANNIAN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NIANNIAN menjelang tahun 2040.