Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ninjas in Pyjamas % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ninjas in Pyjamas Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ninjas in Pyjamas berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.094055 pada tahun 2025. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ninjas in Pyjamas berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.098757 pada tahun 2026. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DOJO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.103695 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DOJO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.108880 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DOJO pada tahun 2029 ialah $ 0.114324 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DOJO pada tahun 2030 ialah $ 0.120040 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ninjas in Pyjamas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.195533. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ninjas in Pyjamas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.318503. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.094055 0.00%

Statistik Harga Ninjas in Pyjamas Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 51.65K$ 51.65K $ 51.65K Bekalan Peredaran 549.14K 549.14K 549.14K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DOJO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DOJO mempunyai bekalan edaran sebanyak 549.14K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 51.65K. Lihat Harga Langsung DOJO

Ninjas in Pyjamas Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ninjas in Pyjamas, harga semasa Ninjas in Pyjamas ialah 0.094055USD. Bekalan edaran Ninjas in Pyjamas(DOJO) ialah 549.14K DOJO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $51,649 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -20.93% $ -0.024897 $ 0.119376 $ 0.092684

7 Hari -31.83% $ -0.029942 $ 0.365329 $ 0.092908

30 Hari -73.93% $ -0.069538 $ 0.365329 $ 0.092908 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ninjas in Pyjamas telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.024897 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -20.93% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ninjas in Pyjamas didagangkan pada paras tertinggi $0.365329 dan paras terendah $0.092908 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -31.83% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DOJO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ninjas in Pyjamas telah mengalami perubahan sebanyak -73.93% , mencerminkan kira-kira $-0.069538 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DOJO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ninjas in Pyjamas (DOJO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ninjas in Pyjamas ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DOJO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ninjas in Pyjamas untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DOJO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ninjas in Pyjamas. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DOJO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DOJO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ninjas in Pyjamas.

Mengapa Ramalan Harga DOJO Penting?

DOJO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDOJO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DOJO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DOJO pada bulan depan? Menurut Ninjas in Pyjamas (DOJO) alat ramalan harga, harga DOJO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DOJO pada tahun 2026? Harga 1Ninjas in Pyjamas (DOJO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DOJO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DOJO pada tahun 2027? Ninjas in Pyjamas (DOJO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DOJO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DOJO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ninjas in Pyjamas (DOJO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DOJO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ninjas in Pyjamas (DOJO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DOJO pada tahun 2030? Harga 1Ninjas in Pyjamas (DOJO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DOJO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DOJO untuk 2040? Ninjas in Pyjamas (DOJO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DOJO menjelang tahun 2040.