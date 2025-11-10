Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Noble USDC untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDC.N yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli USDC.N

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Noble USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Noble USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Noble USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.997343 pada tahun 2025. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Noble USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0472 pada tahun 2026. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDC.N yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0995 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDC.N yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1545 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDC.N pada tahun 2029 ialah $ 1.2122 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDC.N pada tahun 2030 ialah $ 1.2728 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Noble USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0734. Noble USDC (USDC.N) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Noble USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3773. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.997343 0.00%

2026 $ 1.0472 5.00%

2027 $ 1.0995 10.25%

2028 $ 1.1545 15.76%

2029 $ 1.2122 21.55%

2030 $ 1.2728 27.63%

2031 $ 1.3365 34.01%

2032 $ 1.4033 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4735 47.75%

2034 $ 1.5472 55.13%

2035 $ 1.6245 62.89%

2036 $ 1.7057 71.03%

2037 $ 1.7910 79.59%

2038 $ 1.8806 88.56%

2039 $ 1.9746 97.99%

2040 $ 2.0734 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Noble USDC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.997343 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.997479 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.998299 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0014 0.41% Ramalan HargaNoble USDC (USDC.N) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDC.N pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.997343 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNoble USDC (USDC.N) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDC.N, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.997479 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNoble USDC (USDC.N) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDC.N, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.998299 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNoble USDC (USDC.N)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDC.N ialah $1.0014 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Noble USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 240.53M$ 240.53M $ 240.53M Bekalan Peredaran 240.83M 240.83M 240.83M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDC.N ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USDC.N mempunyai bekalan edaran sebanyak 240.83M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 240.53M. Lihat Harga Langsung USDC.N

Noble USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Noble USDC, harga semasa Noble USDC ialah 0.997343USD. Bekalan edaran Noble USDC(USDC.N) ialah 240.83M USDC.N , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $240,527,719 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.05% $ 0.010332 $ 1.033 $ 0.987011

7 Hari -0.10% $ -0.001047 $ 1.0218 $ 0.981226

30 Hari 1.16% $ 0.011532 $ 1.0218 $ 0.981226 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Noble USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010332 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Noble USDC didagangkan pada paras tertinggi $1.0218 dan paras terendah $0.981226 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDC.N untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Noble USDC telah mengalami perubahan sebanyak 1.16% , mencerminkan kira-kira $0.011532 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDC.N berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Noble USDC (USDC.N) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Noble USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDC.N berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Noble USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDC.N, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Noble USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDC.N. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDC.N untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Noble USDC.

Mengapa Ramalan Harga USDC.N Penting?

USDC.N Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSDC.N berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USDC.N akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USDC.N pada bulan depan? Menurut Noble USDC (USDC.N) alat ramalan harga, harga USDC.N yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USDC.N pada tahun 2026? Harga 1Noble USDC (USDC.N) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDC.N akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USDC.N pada tahun 2027? Noble USDC (USDC.N) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USDC.N menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USDC.N pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Noble USDC (USDC.N) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USDC.N pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Noble USDC (USDC.N) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USDC.N pada tahun 2030? Harga 1Noble USDC (USDC.N) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDC.N akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USDC.N untuk 2040? Noble USDC (USDC.N) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USDC.N menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang