Dapatkan ramalan harga Noot Noot untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NOOT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Noot Noot % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Noot Noot Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Noot Noot berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002615 pada tahun 2025. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Noot Noot berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002746 pada tahun 2026. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NOOT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002883 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NOOT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003027 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOOT pada tahun 2029 ialah $ 0.003178 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOOT pada tahun 2030 ialah $ 0.003337 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Noot Noot berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005437. Noot Noot (NOOT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Noot Noot berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008856.

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002626 0.41% Ramalan HargaNoot Noot (NOOT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NOOT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002615 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNoot Noot (NOOT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NOOT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002615 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNoot Noot (NOOT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NOOT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002617 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNoot Noot (NOOT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NOOT ialah $0.002626 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Noot Noot Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NOOT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NOOT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.62M. Lihat Harga Langsung NOOT

Noot Noot Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Noot Noot, harga semasa Noot Noot ialah 0.002615USD. Bekalan edaran Noot Noot(NOOT) ialah 1.00B NOOT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,615,349 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 22.17% $ 0.000474 $ 0.003069 $ 0.002009

7 Hari -42.10% $ -0.001101 $ 0.004595 $ 0.001986

30 Hari -47.36% $ -0.001238 $ 0.004595 $ 0.001986 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Noot Noot telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000474 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 22.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Noot Noot didagangkan pada paras tertinggi $0.004595 dan paras terendah $0.001986 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -42.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NOOT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Noot Noot telah mengalami perubahan sebanyak -47.36% , mencerminkan kira-kira $-0.001238 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NOOT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Noot Noot (NOOT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Noot Noot ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NOOT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Noot Noot untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NOOT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Noot Noot. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NOOT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NOOT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Noot Noot.

Mengapa Ramalan Harga NOOT Penting?

NOOT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNOOT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NOOT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NOOT pada bulan depan? Menurut Noot Noot (NOOT) alat ramalan harga, harga NOOT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NOOT pada tahun 2026? Harga 1Noot Noot (NOOT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NOOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NOOT pada tahun 2027? Noot Noot (NOOT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NOOT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NOOT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Noot Noot (NOOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NOOT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Noot Noot (NOOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NOOT pada tahun 2030? Harga 1Noot Noot (NOOT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NOOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NOOT untuk 2040? Noot Noot (NOOT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NOOT menjelang tahun 2040.