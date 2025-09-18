Nova Fox (NFX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nova Fox untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NFX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nova Fox % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nova Fox Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nova Fox berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.144042 pada tahun 2025. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nova Fox berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.151244 pada tahun 2026. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NFX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.158806 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NFX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.166746 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NFX pada tahun 2029 ialah $ 0.175083 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NFX pada tahun 2030 ialah $ 0.183838 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nova Fox berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.299452. Nova Fox (NFX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nova Fox berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.487777. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.144042 0.00%

2026 $ 0.151244 5.00%

2027 $ 0.158806 10.25%

2028 $ 0.166746 15.76%

2029 $ 0.175083 21.55%

2030 $ 0.183838 27.63%

2031 $ 0.193030 34.01%

2032 $ 0.202681 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.212815 47.75%

2034 $ 0.223456 55.13%

2035 $ 0.234629 62.89%

2036 $ 0.246360 71.03%

2037 $ 0.258678 79.59%

2038 $ 0.271612 88.56%

2039 $ 0.285193 97.99%

2040 $ 0.299452 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nova Fox Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.144042 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.144061 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.144180 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.144633 0.41% Ramalan HargaNova Fox (NFX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NFX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.144042 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNova Fox (NFX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NFX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.144061 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNova Fox (NFX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NFX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.144180 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNova Fox (NFX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NFX ialah $0.144633 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nova Fox Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 7.59M 7.59M 7.59M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NFX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NFX mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.59M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.09M. Lihat Harga Langsung NFX

Nova Fox Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nova Fox, harga semasa Nova Fox ialah 0.144042USD. Bekalan edaran Nova Fox(NFX) ialah 7.59M NFX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,087,196 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.84% $ 0.002602 $ 0.150331 $ 0.141017

7 Hari -16.65% $ -0.023996 $ 0.204439 $ 0.102478

30 Hari 48.54% $ 0.069915 $ 0.204439 $ 0.102478 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nova Fox telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002602 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.84% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nova Fox didagangkan pada paras tertinggi $0.204439 dan paras terendah $0.102478 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -16.65% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NFX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nova Fox telah mengalami perubahan sebanyak 48.54% , mencerminkan kira-kira $0.069915 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NFX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nova Fox (NFX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nova Fox ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NFX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nova Fox untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NFX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nova Fox. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NFX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NFX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nova Fox.

Mengapa Ramalan Harga NFX Penting?

NFX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNFX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NFX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NFX pada bulan depan? Menurut Nova Fox (NFX) alat ramalan harga, harga NFX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NFX pada tahun 2026? Harga 1Nova Fox (NFX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NFX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NFX pada tahun 2027? Nova Fox (NFX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NFX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NFX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nova Fox (NFX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NFX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nova Fox (NFX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NFX pada tahun 2030? Harga 1Nova Fox (NFX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NFX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NFX untuk 2040? Nova Fox (NFX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NFX menjelang tahun 2040.