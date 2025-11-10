Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nova Shield untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NVAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nova Shield % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nova Shield Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nova Shield berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000218 pada tahun 2025. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nova Shield berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000229 pada tahun 2026. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NVAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000240 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NVAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000252 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NVAI pada tahun 2029 ialah $ 0.000265 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NVAI pada tahun 2030 ialah $ 0.000278 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nova Shield berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000454. Nova Shield (NVAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nova Shield berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000739. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000218 0.00%

2026 $ 0.000229 5.00%

2027 $ 0.000240 10.25%

2028 $ 0.000252 15.76%

2029 $ 0.000265 21.55%

2030 $ 0.000278 27.63%

2031 $ 0.000292 34.01%

2032 $ 0.000307 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000322 47.75%

2034 $ 0.000338 55.13%

2035 $ 0.000355 62.89%

2036 $ 0.000373 71.03%

2037 $ 0.000392 79.59%

2038 $ 0.000412 88.56%

2039 $ 0.000432 97.99%

2040 $ 0.000454 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nova Shield Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000218 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000218 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000218 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000219 0.41% Ramalan HargaNova Shield (NVAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NVAI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000218 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNova Shield (NVAI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NVAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000218 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNova Shield (NVAI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NVAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000218 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNova Shield (NVAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NVAI ialah $0.000219 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nova Shield Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 211.70K$ 211.70K $ 211.70K Bekalan Peredaran 968.76M 968.76M 968.76M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NVAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NVAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 968.76M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 211.70K. Lihat Harga Langsung NVAI

Nova Shield Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nova Shield, harga semasa Nova Shield ialah 0.000218USD. Bekalan edaran Nova Shield(NVAI) ialah 968.76M NVAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $211,698 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.32% $ 0 $ 0.000254 $ 0.000189

7 Hari -14.11% $ -0.000030 $ 0.000258 $ 0.000116

30 Hari 78.33% $ 0.000171 $ 0.000258 $ 0.000116 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nova Shield telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.32% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nova Shield didagangkan pada paras tertinggi $0.000258 dan paras terendah $0.000116 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.11% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NVAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nova Shield telah mengalami perubahan sebanyak 78.33% , mencerminkan kira-kira $0.000171 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NVAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nova Shield (NVAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nova Shield ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NVAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nova Shield untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NVAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nova Shield. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NVAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NVAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nova Shield.

Mengapa Ramalan Harga NVAI Penting?

NVAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNVAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NVAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NVAI pada bulan depan? Menurut Nova Shield (NVAI) alat ramalan harga, harga NVAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NVAI pada tahun 2026? Harga 1Nova Shield (NVAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NVAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NVAI pada tahun 2027? Nova Shield (NVAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NVAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NVAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nova Shield (NVAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NVAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nova Shield (NVAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NVAI pada tahun 2030? Harga 1Nova Shield (NVAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NVAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NVAI untuk 2040? Nova Shield (NVAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NVAI menjelang tahun 2040.