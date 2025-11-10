Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Nuwa World by Virtuals (NUWA) /

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nuwa World by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NUWA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nuwa World by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nuwa World by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nuwa World by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000877 pada tahun 2025. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nuwa World by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000921 pada tahun 2026. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUWA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000967 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUWA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001016 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUWA pada tahun 2029 ialah $ 0.001066 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUWA pada tahun 2030 ialah $ 0.001120 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nuwa World by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001824. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nuwa World by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002972. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000877 0.00%

2026 $ 0.000921 5.00%

2027 $ 0.000967 10.25%

2028 $ 0.001016 15.76%

2029 $ 0.001066 21.55%

2030 $ 0.001120 27.63%

2031 $ 0.001176 34.01%

2032 $ 0.001235 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001296 47.75%

2034 $ 0.001361 55.13%

2035 $ 0.001429 62.89%

2036 $ 0.001501 71.03%

2037 $ 0.001576 79.59%

2038 $ 0.001655 88.56%

2039 $ 0.001738 97.99%

2040 $ 0.001824 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nuwa World by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000877 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000877 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000878 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000881 0.41% Ramalan HargaNuwa World by Virtuals (NUWA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NUWA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000877 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNuwa World by Virtuals (NUWA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NUWA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000877 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNuwa World by Virtuals (NUWA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NUWA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000878 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNuwa World by Virtuals (NUWA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NUWA ialah $0.000881 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nuwa World by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 269.88K$ 269.88K $ 269.88K Bekalan Peredaran 306.76M 306.76M 306.76M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NUWA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NUWA mempunyai bekalan edaran sebanyak 306.76M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 269.88K. Lihat Harga Langsung NUWA

Nuwa World by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nuwa World by Virtuals, harga semasa Nuwa World by Virtuals ialah 0.000877USD. Bekalan edaran Nuwa World by Virtuals(NUWA) ialah 306.76M NUWA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $269,875 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 15.34% $ 0.000116 $ 0.000941 $ 0.000748

7 Hari -4.27% $ -0.000037 $ 0.001044 $ 0.000677

30 Hari 23.42% $ 0.000205 $ 0.001044 $ 0.000677 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nuwa World by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000116 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 15.34% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nuwa World by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.001044 dan paras terendah $0.000677 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -4.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NUWA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nuwa World by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 23.42% , mencerminkan kira-kira $0.000205 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NUWA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nuwa World by Virtuals (NUWA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nuwa World by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NUWA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nuwa World by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NUWA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nuwa World by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NUWA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NUWA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nuwa World by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga NUWA Penting?

NUWA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNUWA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NUWA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NUWA pada bulan depan? Menurut Nuwa World by Virtuals (NUWA) alat ramalan harga, harga NUWA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NUWA pada tahun 2026? Harga 1Nuwa World by Virtuals (NUWA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NUWA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NUWA pada tahun 2027? Nuwa World by Virtuals (NUWA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NUWA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NUWA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nuwa World by Virtuals (NUWA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NUWA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nuwa World by Virtuals (NUWA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NUWA pada tahun 2030? Harga 1Nuwa World by Virtuals (NUWA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NUWA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NUWA untuk 2040? Nuwa World by Virtuals (NUWA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NUWA menjelang tahun 2040.