Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nvidia Tokenized Stock Defichain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nvidia Tokenized Stock Defichain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.17 pada tahun 2025. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.6785 pada tahun 2026. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DNVDA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 11.2124 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DNVDA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 11.7730 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DNVDA pada tahun 2029 ialah $ 12.3616 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DNVDA pada tahun 2030 ialah $ 12.9797 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 21.1426. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 34.4392. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 10.17 0.00%

2026 $ 10.6785 5.00%

2027 $ 11.2124 10.25%

2028 $ 11.7730 15.76%

2029 $ 12.3616 21.55%

2030 $ 12.9797 27.63%

2031 $ 13.6287 34.01%

2032 $ 14.3102 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 15.0257 47.75%

2034 $ 15.7770 55.13%

2035 $ 16.5658 62.89%

2036 $ 17.3941 71.03%

2037 $ 18.2638 79.59%

2038 $ 19.1770 88.56%

2039 $ 20.1359 97.99%

2040 $ 21.1426 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 10.17 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 10.1713 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 10.1797 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 10.2117 0.41% Ramalan HargaNvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DNVDA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $10.17 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DNVDA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $10.1713 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DNVDA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $10.1797 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DNVDA ialah $10.2117 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 121.75K 121.75K 121.75K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DNVDA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DNVDA mempunyai bekalan edaran sebanyak 121.75K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.24M. Lihat Harga Langsung DNVDA

Nvidia Tokenized Stock Defichain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nvidia Tokenized Stock Defichain, harga semasa Nvidia Tokenized Stock Defichain ialah 10.17USD. Bekalan edaran Nvidia Tokenized Stock Defichain(DNVDA) ialah 121.75K DNVDA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,237,850 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 10.17 $ 10.17

7 Hari 0.00% $ 0 $ 10.1674 $ 10.1674

30 Hari 0.00% $ 0 $ 10.1674 $ 10.1674 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nvidia Tokenized Stock Defichain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nvidia Tokenized Stock Defichain didagangkan pada paras tertinggi $10.1674 dan paras terendah $10.1674 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DNVDA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nvidia Tokenized Stock Defichain telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DNVDA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DNVDA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nvidia Tokenized Stock Defichain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DNVDA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nvidia Tokenized Stock Defichain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DNVDA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DNVDA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nvidia Tokenized Stock Defichain.

Mengapa Ramalan Harga DNVDA Penting?

DNVDA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDNVDA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DNVDA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DNVDA pada bulan depan? Menurut Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) alat ramalan harga, harga DNVDA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DNVDA pada tahun 2026? Harga 1Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DNVDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DNVDA pada tahun 2027? Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DNVDA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DNVDA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DNVDA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DNVDA pada tahun 2030? Harga 1Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DNVDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DNVDA untuk 2040? Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DNVDA menjelang tahun 2040.