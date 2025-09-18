NX Token (NX) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NX Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan NX Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NX Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031204 pada tahun 2025. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NX Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032764 pada tahun 2026. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.034402 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.036122 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NX pada tahun 2029 ialah $ 0.037928 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NX pada tahun 2030 ialah $ 0.039825 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.064871. NX Token (NX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.105668. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.031204 0.00%

2026 $ 0.032764 5.00%

2027 $ 0.034402 10.25%

2028 $ 0.036122 15.76%

2029 $ 0.037928 21.55%

2030 $ 0.039825 27.63%

2031 $ 0.041816 34.01%

2032 $ 0.043907 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.046102 47.75%

2034 $ 0.048407 55.13%

2035 $ 0.050828 62.89%

2036 $ 0.053369 71.03%

2037 $ 0.056038 79.59%

2038 $ 0.058839 88.56%

2039 $ 0.061781 97.99%

2040 $ 0.064871 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NX Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.031204 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.031208 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.031234 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.031332 0.41% Ramalan HargaNX Token (NX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.031204 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNX Token (NX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031208 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNX Token (NX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031234 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNX Token (NX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NX ialah $0.031332 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NX Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Bekalan Peredaran 38.32M 38.32M 38.32M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NX mempunyai bekalan edaran sebanyak 38.32M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.20M. Lihat Harga Langsung NX

NX Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NX Token, harga semasa NX Token ialah 0.031204USD. Bekalan edaran NX Token(NX) ialah 38.32M NX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,200,642 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.73% $ 0.000828 $ 0.031825 $ 0.029855

7 Hari 2.63% $ 0.000821 $ 0.032699 $ 0.029354

30 Hari 6.29% $ 0.001962 $ 0.032699 $ 0.029354 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NX Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000828 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.73% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NX Token didagangkan pada paras tertinggi $0.032699 dan paras terendah $0.029354 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.63% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NX Token telah mengalami perubahan sebanyak 6.29% , mencerminkan kira-kira $0.001962 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NX Token (NX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NX Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NX Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NX Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NX Token.

Mengapa Ramalan Harga NX Penting?

NX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NX pada bulan depan? Menurut NX Token (NX) alat ramalan harga, harga NX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NX pada tahun 2026? Harga 1NX Token (NX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NX pada tahun 2027? NX Token (NX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NX Token (NX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NX Token (NX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NX pada tahun 2030? Harga 1NX Token (NX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NX untuk 2040? NX Token (NX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NX menjelang tahun 2040.