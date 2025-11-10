Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nyla AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NYLA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nyla AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nyla AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nyla AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002427 pada tahun 2025. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nyla AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002548 pada tahun 2026. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NYLA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002676 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NYLA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002809 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NYLA pada tahun 2029 ialah $ 0.002950 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NYLA pada tahun 2030 ialah $ 0.003098 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nyla AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005046. Nyla AI (NYLA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nyla AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008219. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002427 0.00%

2026 $ 0.002548 5.00%

2027 $ 0.002676 10.25%

2028 $ 0.002809 15.76%

2029 $ 0.002950 21.55%

2030 $ 0.003098 27.63%

2031 $ 0.003252 34.01%

2032 $ 0.003415 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003586 47.75%

2034 $ 0.003765 55.13%

2035 $ 0.003953 62.89%

2036 $ 0.004151 71.03%

2037 $ 0.004359 79.59%

2038 $ 0.004577 88.56%

2039 $ 0.004806 97.99%

2040 $ 0.005046 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nyla AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.002427 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.002427 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.002429 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.002437 0.41% Ramalan HargaNyla AI (NYLA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NYLA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.002427 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNyla AI (NYLA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NYLA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002427 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNyla AI (NYLA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NYLA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002429 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNyla AI (NYLA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NYLA ialah $0.002437 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nyla AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NYLA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NYLA mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.43M. Lihat Harga Langsung NYLA

Nyla AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nyla AI, harga semasa Nyla AI ialah 0.002427USD. Bekalan edaran Nyla AI(NYLA) ialah 999.99M NYLA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,425,993 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.33% $ 0 $ 0.002588 $ 0.002227

7 Hari -7.63% $ -0.000185 $ 0.002749 $ 0.001772

30 Hari 44.95% $ 0.001091 $ 0.002749 $ 0.001772 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nyla AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.33% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nyla AI didagangkan pada paras tertinggi $0.002749 dan paras terendah $0.001772 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -7.63% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NYLA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nyla AI telah mengalami perubahan sebanyak 44.95% , mencerminkan kira-kira $0.001091 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NYLA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nyla AI (NYLA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nyla AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NYLA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nyla AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NYLA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nyla AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NYLA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NYLA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nyla AI.

Mengapa Ramalan Harga NYLA Penting?

NYLA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNYLA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NYLA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NYLA pada bulan depan? Menurut Nyla AI (NYLA) alat ramalan harga, harga NYLA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NYLA pada tahun 2026? Harga 1Nyla AI (NYLA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NYLA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NYLA pada tahun 2027? Nyla AI (NYLA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NYLA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NYLA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nyla AI (NYLA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NYLA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nyla AI (NYLA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NYLA pada tahun 2030? Harga 1Nyla AI (NYLA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NYLA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NYLA untuk 2040? Nyla AI (NYLA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NYLA menjelang tahun 2040.