Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nyxia AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NYXC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NYXC

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nyxia AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Nyxia AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nyxia AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012086 pada tahun 2025. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nyxia AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012690 pada tahun 2026. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NYXC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.013325 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NYXC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.013991 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NYXC pada tahun 2029 ialah $ 0.014691 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NYXC pada tahun 2030 ialah $ 0.015425 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nyxia AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025127. Nyxia AI (NYXC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nyxia AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.040929. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.012086 0.00%

2026 $ 0.012690 5.00%

2027 $ 0.013325 10.25%

2028 $ 0.013991 15.76%

2029 $ 0.014691 21.55%

2030 $ 0.015425 27.63%

2031 $ 0.016197 34.01%

2032 $ 0.017007 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.017857 47.75%

2034 $ 0.018750 55.13%

2035 $ 0.019687 62.89%

2036 $ 0.020672 71.03%

2037 $ 0.021705 79.59%

2038 $ 0.022791 88.56%

2039 $ 0.023930 97.99%

2040 $ 0.025127 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nyxia AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.012086 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.012088 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.012098 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.012136 0.41% Ramalan HargaNyxia AI (NYXC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NYXC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.012086 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNyxia AI (NYXC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NYXC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012088 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNyxia AI (NYXC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NYXC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012098 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNyxia AI (NYXC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NYXC ialah $0.012136 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nyxia AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 120.87K$ 120.87K $ 120.87K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NYXC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NYXC mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 120.87K. Lihat Harga Langsung NYXC

Nyxia AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nyxia AI, harga semasa Nyxia AI ialah 0.012086USD. Bekalan edaran Nyxia AI(NYXC) ialah 10.00M NYXC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $120,866 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.24% $ 0.000491 $ 0.012108 $ 0.011385

7 Hari -0.99% $ -0.000120 $ 0.013515 $ 0.009735

30 Hari 25.04% $ 0.003026 $ 0.013515 $ 0.009735 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nyxia AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000491 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.24% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nyxia AI didagangkan pada paras tertinggi $0.013515 dan paras terendah $0.009735 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.99% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NYXC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nyxia AI telah mengalami perubahan sebanyak 25.04% , mencerminkan kira-kira $0.003026 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NYXC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nyxia AI (NYXC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nyxia AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NYXC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nyxia AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NYXC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nyxia AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NYXC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NYXC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nyxia AI.

Mengapa Ramalan Harga NYXC Penting?

NYXC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNYXC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NYXC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NYXC pada bulan depan? Menurut Nyxia AI (NYXC) alat ramalan harga, harga NYXC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NYXC pada tahun 2026? Harga 1Nyxia AI (NYXC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NYXC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NYXC pada tahun 2027? Nyxia AI (NYXC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NYXC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NYXC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nyxia AI (NYXC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NYXC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nyxia AI (NYXC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NYXC pada tahun 2030? Harga 1Nyxia AI (NYXC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NYXC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NYXC untuk 2040? Nyxia AI (NYXC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NYXC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang