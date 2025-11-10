Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga (USD)

Omnia Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Omnia Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003156 pada tahun 2025. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Omnia Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003314 pada tahun 2026. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMNIA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003480 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMNIA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003654 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMNIA pada tahun 2029 ialah $ 0.003836 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMNIA pada tahun 2030 ialah $ 0.004028 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Omnia Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006562. Omnia Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Omnia Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010689.

2026 $ 0.003314 5.00%

2027 $ 0.003480 10.25%

2028 $ 0.003654 15.76%

2029 $ 0.003836 21.55%

2030 $ 0.004028 27.63%

2031 $ 0.004230 34.01%

2032 $ 0.004441 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004663 47.75%

2034 $ 0.004896 55.13%

2035 $ 0.005141 62.89%

2036 $ 0.005398 71.03%

2037 $ 0.005668 79.59%

2038 $ 0.005952 88.56%

2039 $ 0.006249 97.99%

2040 $ 0.006562 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Omnia Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.003156 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.003156 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.003159 0.10%

Ramalan HargaOmnia Protocol (OMNIA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OMNIA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.003156 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOmnia Protocol (OMNIA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi OMNIA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003156 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOmnia Protocol (OMNIA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OMNIA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003159 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOmnia Protocol (OMNIA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OMNIA ialah $0.003169 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Omnia Protocol Semasa
Bekalan Peredaran 21.30M
Modal Pasaran $ 67.24K

Omnia Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Omnia Protocol, harga semasa Omnia Protocol ialah 0.003156USD. Bekalan edaran Omnia Protocol(OMNIA) ialah 21.30M OMNIA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $67,240 .

7 Hari -21.06% $ -0.000665 $ 0.006783 $ 0.002697

30 Hari -53.04% $ -0.001674 $ 0.006783 $ 0.002697 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Omnia Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000326 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -9.36% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Omnia Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.006783 dan paras terendah $0.002697 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -21.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OMNIA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Omnia Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -53.04% , mencerminkan kira-kira $-0.001674 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OMNIA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Omnia Protocol (OMNIA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Omnia Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OMNIA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Omnia Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OMNIA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Omnia Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OMNIA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OMNIA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Omnia Protocol.

Mengapa Ramalan Harga OMNIA Penting?

OMNIA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

