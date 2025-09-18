Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Ondo US Dollar Yield (USDY) /

Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ondo US Dollar Yield untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ondo US Dollar Yield % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Ondo US Dollar Yield Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ondo US Dollar Yield berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.085 pada tahun 2025. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ondo US Dollar Yield berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1392 pada tahun 2026. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1962 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2560 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDY pada tahun 2029 ialah $ 1.3188 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDY pada tahun 2030 ialah $ 1.3847 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ondo US Dollar Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2556. Ondo US Dollar Yield (USDY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ondo US Dollar Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.6741. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.085 0.00%

2026 $ 1.1392 5.00%

2027 $ 1.1962 10.25%

2028 $ 1.2560 15.76%

2029 $ 1.3188 21.55%

2030 $ 1.3847 27.63%

2031 $ 1.4540 34.01%

2032 $ 1.5267 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.6030 47.75%

2034 $ 1.6831 55.13%

2035 $ 1.7673 62.89%

2036 $ 1.8557 71.03%

2037 $ 1.9485 79.59%

2038 $ 2.0459 88.56%

2039 $ 2.1482 97.99%

2040 $ 2.2556 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ondo US Dollar Yield Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.085 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0851 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0860 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0894 0.41% Ramalan HargaOndo US Dollar Yield (USDY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.085 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOndo US Dollar Yield (USDY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0851 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOndo US Dollar Yield (USDY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0860 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOndo US Dollar Yield (USDY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDY ialah $1.0894 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ondo US Dollar Yield Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 679.86M$ 679.86M $ 679.86M Bekalan Peredaran 626.71M 626.71M 626.71M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USDY mempunyai bekalan edaran sebanyak 626.71M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 679.86M. Lihat Harga Langsung USDY

Ondo US Dollar Yield Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ondo US Dollar Yield, harga semasa Ondo US Dollar Yield ialah 1.085USD. Bekalan edaran Ondo US Dollar Yield(USDY) ialah 626.71M USDY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $679,861,732 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.75% $ 0.008082 $ 1.12 $ 1.069

7 Hari -0.27% $ -0.002963 $ 1.1020 $ 1.0704

30 Hari 0.16% $ 0.001763 $ 1.1020 $ 1.0704 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ondo US Dollar Yield telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.008082 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.75% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ondo US Dollar Yield didagangkan pada paras tertinggi $1.1020 dan paras terendah $1.0704 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ondo US Dollar Yield telah mengalami perubahan sebanyak 0.16% , mencerminkan kira-kira $0.001763 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ondo US Dollar Yield ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ondo US Dollar Yield untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ondo US Dollar Yield. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ondo US Dollar Yield.

Mengapa Ramalan Harga USDY Penting?

USDY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

