Dapatkan ramalan harga OnX Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ONX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OnX Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan OnX Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OnX Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011121 pada tahun 2025. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OnX Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011677 pada tahun 2026. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012261 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012874 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONX pada tahun 2029 ialah $ 0.013518 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONX pada tahun 2030 ialah $ 0.014194 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OnX Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023121. OnX Finance (ONX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OnX Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037661. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011121 0.00%

2026 $ 0.011677 5.00%

2027 $ 0.012261 10.25%

2028 $ 0.012874 15.76%

2029 $ 0.013518 21.55%

2030 $ 0.014194 27.63%

2031 $ 0.014904 34.01%

2032 $ 0.015649 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016431 47.75%

2034 $ 0.017253 55.13%

2035 $ 0.018115 62.89%

2036 $ 0.019021 71.03%

2037 $ 0.019972 79.59%

2038 $ 0.020971 88.56%

2039 $ 0.022020 97.99%

2040 $ 0.023121 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OnX Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.011121 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.011123 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.011132 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.011167 0.41% Ramalan HargaOnX Finance (ONX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ONX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.011121 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOnX Finance (ONX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ONX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011123 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOnX Finance (ONX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ONX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011132 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOnX Finance (ONX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ONX ialah $0.011167 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OnX Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 109.99K$ 109.99K $ 109.99K Bekalan Peredaran 9.88M 9.88M 9.88M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ONX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ONX mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 109.99K. Lihat Harga Langsung ONX

OnX Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OnX Finance, harga semasa OnX Finance ialah 0.011121USD. Bekalan edaran OnX Finance(ONX) ialah 9.88M ONX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $109,985 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.50% $ 0 $ 0.011632 $ 0.010911

7 Hari 12.82% $ 0.001426 $ 0.011592 $ 0.009676

30 Hari 14.87% $ 0.001653 $ 0.011592 $ 0.009676 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OnX Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.50% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OnX Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.011592 dan paras terendah $0.009676 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 12.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ONX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OnX Finance telah mengalami perubahan sebanyak 14.87% , mencerminkan kira-kira $0.001653 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ONX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OnX Finance (ONX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OnX Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ONX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OnX Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ONX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OnX Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ONX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ONX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OnX Finance.

Mengapa Ramalan Harga ONX Penting?

ONX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahONX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ONX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ONX pada bulan depan? Menurut OnX Finance (ONX) alat ramalan harga, harga ONX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ONX pada tahun 2026? Harga 1OnX Finance (ONX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ONX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ONX pada tahun 2027? OnX Finance (ONX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ONX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ONX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, OnX Finance (ONX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ONX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, OnX Finance (ONX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ONX pada tahun 2030? Harga 1OnX Finance (ONX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ONX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ONX untuk 2040? OnX Finance (ONX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ONX menjelang tahun 2040.