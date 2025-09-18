Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ooga Booga untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OOGA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ooga Booga % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Ooga Booga Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ooga Booga berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.122918 pada tahun 2025. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ooga Booga berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.129063 pada tahun 2026. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OOGA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.135517 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OOGA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.142292 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OOGA pada tahun 2029 ialah $ 0.149407 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OOGA pada tahun 2030 ialah $ 0.156877 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ooga Booga berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.255537. Ooga Booga (OOGA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ooga Booga berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.416243.

2026 $ 0.129063 5.00%

2027 $ 0.135517 10.25%

2028 $ 0.142292 15.76%

2029 $ 0.149407 21.55%

2030 $ 0.156877 27.63%

2031 $ 0.164721 34.01%

2032 $ 0.172957 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.181605 47.75%

2034 $ 0.190686 55.13%

2035 $ 0.200220 62.89%

2036 $ 0.210231 71.03%

2037 $ 0.220743 79.59%

2038 $ 0.231780 88.56%

2039 $ 0.243369 97.99%

2040 $ 0.255537 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ooga Booga Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.122918 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.122934 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.123035 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.123423 0.41% Ramalan HargaOoga Booga (OOGA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OOGA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.122918 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOoga Booga (OOGA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OOGA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.122934 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOoga Booga (OOGA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OOGA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.123035 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOoga Booga (OOGA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OOGA ialah $0.123423 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ooga Booga Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Bekalan Peredaran 19.15M 19.15M 19.15M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini OOGA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, OOGA mempunyai bekalan edaran sebanyak 19.15M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.35M. Lihat Harga Langsung OOGA

Ooga Booga Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ooga Booga, harga semasa Ooga Booga ialah 0.122918USD. Bekalan edaran Ooga Booga(OOGA) ialah 19.15M OOGA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,354,360 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 47.45% $ 0.039553 $ 0.153147 $ 0.081706

7 Hari 72.29% $ 0.088861 $ 0.333153 $ 0.063561

30 Hari -8.65% $ -0.010644 $ 0.333153 $ 0.063561 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ooga Booga telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.039553 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 47.45% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ooga Booga didagangkan pada paras tertinggi $0.333153 dan paras terendah $0.063561 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 72.29% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OOGA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ooga Booga telah mengalami perubahan sebanyak -8.65% , mencerminkan kira-kira $-0.010644 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OOGA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ooga Booga (OOGA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ooga Booga ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OOGA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ooga Booga untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OOGA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ooga Booga. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OOGA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OOGA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ooga Booga.

Mengapa Ramalan Harga OOGA Penting?

OOGA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOOGA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OOGA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OOGA pada bulan depan? Menurut Ooga Booga (OOGA) alat ramalan harga, harga OOGA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OOGA pada tahun 2026? Harga 1Ooga Booga (OOGA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, OOGA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OOGA pada tahun 2027? Ooga Booga (OOGA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OOGA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OOGA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ooga Booga (OOGA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OOGA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ooga Booga (OOGA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OOGA pada tahun 2030? Harga 1Ooga Booga (OOGA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, OOGA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OOGA untuk 2040? Ooga Booga (OOGA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OOGA menjelang tahun 2040.