Dapatkan ramalan harga OpenAI PreStocks untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OPENAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OpenAI PreStocks % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan OpenAI PreStocks Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OpenAI PreStocks berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 931.72 pada tahun 2025. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OpenAI PreStocks berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 978.306 pada tahun 2026. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OPENAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1,027.2213 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OPENAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1,078.5823 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OPENAI pada tahun 2029 ialah $ 1,132.5114 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OPENAI pada tahun 2030 ialah $ 1,189.1370 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OpenAI PreStocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,936.9789. OpenAI PreStocks (OPENAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OpenAI PreStocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3,155.1346. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 931.72 0.00%

Statistik Harga OpenAI PreStocks Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 736.05K$ 736.05K $ 736.05K Bekalan Peredaran 789.99 789.99 789.99 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini OPENAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, OPENAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 789.99 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 736.05K. Lihat Harga Langsung OPENAI

OpenAI PreStocks Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OpenAI PreStocks, harga semasa OpenAI PreStocks ialah 931.72USD. Bekalan edaran OpenAI PreStocks(OPENAI) ialah 789.99 OPENAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $736,046 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.14% $ -1.3518 $ 953.2 $ 927.8

7 Hari 3.84% $ 35.7388 $ 1,238.1262 $ 582.4912

30 Hari 44.82% $ 417.6024 $ 1,238.1262 $ 582.4912 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OpenAI PreStocks telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-1.3518 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.14% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OpenAI PreStocks didagangkan pada paras tertinggi $1,238.1262 dan paras terendah $582.4912 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.84% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OPENAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OpenAI PreStocks telah mengalami perubahan sebanyak 44.82% , mencerminkan kira-kira $417.6024 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OPENAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OpenAI PreStocks (OPENAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OpenAI PreStocks ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OPENAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OpenAI PreStocks untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OPENAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OpenAI PreStocks. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OPENAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OPENAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OpenAI PreStocks.

Mengapa Ramalan Harga OPENAI Penting?

OPENAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

