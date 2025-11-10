OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga OpenDelta GMCI30 untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OG30 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli OG30

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OpenDelta GMCI30 % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan OpenDelta GMCI30 Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OpenDelta GMCI30 berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1866 pada tahun 2025. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OpenDelta GMCI30 berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.19593 pada tahun 2026. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OG30 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.205726 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OG30 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.216012 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OG30 pada tahun 2029 ialah $ 0.226813 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OG30 pada tahun 2030 ialah $ 0.238154 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OpenDelta GMCI30 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.387927. OpenDelta GMCI30 (OG30) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OpenDelta GMCI30 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.631893. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1866 0.00%

2026 $ 0.19593 5.00%

2027 $ 0.205726 10.25%

2028 $ 0.216012 15.76%

2029 $ 0.226813 21.55%

2030 $ 0.238154 27.63%

2031 $ 0.250061 34.01%

2032 $ 0.262564 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.275693 47.75%

2034 $ 0.289477 55.13%

2035 $ 0.303951 62.89%

2036 $ 0.319149 71.03%

2037 $ 0.335106 79.59%

2038 $ 0.351862 88.56%

2039 $ 0.369455 97.99%

2040 $ 0.387927 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OpenDelta GMCI30 Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.1866 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.186625 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.186778 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.187366 0.41% Ramalan HargaOpenDelta GMCI30 (OG30) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OG30 pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.1866 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOpenDelta GMCI30 (OG30) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi OG30, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.186625 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOpenDelta GMCI30 (OG30) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OG30, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.186778 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOpenDelta GMCI30 (OG30)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OG30 ialah $0.187366 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OpenDelta GMCI30 Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 175.40K Bekalan Peredaran 940.00K Kelantangan (24J) ---- -- Harga terkini OG30 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, OG30 mempunyai bekalan edaran sebanyak 940.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 175.40K.

OpenDelta GMCI30 Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OpenDelta GMCI30, harga semasa OpenDelta GMCI30 ialah 0.1866USD. Bekalan edaran OpenDelta GMCI30(OG30) ialah 940.00K OG30 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $175,404 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.03% $ 0.005484 $ 0.187678 $ 0.180986

7 Hari -6.23% $ -0.011631 $ 0.231019 $ 0.148709

30 Hari -19.22% $ -0.035877 $ 0.231019 $ 0.148709 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OpenDelta GMCI30 telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005484 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OpenDelta GMCI30 didagangkan pada paras tertinggi $0.231019 dan paras terendah $0.148709 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.23% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OG30 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OpenDelta GMCI30 telah mengalami perubahan sebanyak -19.22% , mencerminkan kira-kira $-0.035877 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OG30 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OpenDelta GMCI30 (OG30) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OpenDelta GMCI30 ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OG30 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OpenDelta GMCI30 untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OG30, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OpenDelta GMCI30. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OG30. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OG30 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OpenDelta GMCI30.

Mengapa Ramalan Harga OG30 Penting?

OG30 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

