OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga OpenEden OpenDollar untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OpenEden OpenDollar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan OpenEden OpenDollar Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OpenEden OpenDollar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.998562 pada tahun 2025. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OpenEden OpenDollar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0484 pada tahun 2026. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1009 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1559 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDO pada tahun 2029 ialah $ 1.2137 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDO pada tahun 2030 ialah $ 1.2744 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OpenEden OpenDollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0759. OpenEden OpenDollar (USDO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OpenEden OpenDollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3814. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.998562 0.00%

2026 $ 1.0484 5.00%

2027 $ 1.1009 10.25%

2028 $ 1.1559 15.76%

2029 $ 1.2137 21.55%

2030 $ 1.2744 27.63%

2031 $ 1.3381 34.01%

2032 $ 1.4050 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4753 47.75%

2034 $ 1.5490 55.13%

2035 $ 1.6265 62.89%

2036 $ 1.7078 71.03%

2037 $ 1.7932 79.59%

2038 $ 1.8829 88.56%

2039 $ 1.9770 97.99%

2040 $ 2.0759 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OpenEden OpenDollar Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.998562 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.998698 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.999519 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0026 0.41% Ramalan HargaOpenEden OpenDollar (USDO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.998562 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOpenEden OpenDollar (USDO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.998698 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOpenEden OpenDollar (USDO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999519 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOpenEden OpenDollar (USDO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDO ialah $1.0026 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OpenEden OpenDollar Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 259.03M$ 259.03M $ 259.03M Bekalan Peredaran 259.42M 259.42M 259.42M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USDO mempunyai bekalan edaran sebanyak 259.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 259.03M. Lihat Harga Langsung USDO

OpenEden OpenDollar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OpenEden OpenDollar, harga semasa OpenEden OpenDollar ialah 0.998562USD. Bekalan edaran OpenEden OpenDollar(USDO) ialah 259.42M USDO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $259,033,825 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.25% $ 0.002467 $ 1.022 $ 0.994228

7 Hari 0.20% $ 0.001984 $ 1.0001 $ 0.993194

30 Hari -0.03% $ -0.000368 $ 1.0001 $ 0.993194 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OpenEden OpenDollar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002467 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.25% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OpenEden OpenDollar didagangkan pada paras tertinggi $1.0001 dan paras terendah $0.993194 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OpenEden OpenDollar telah mengalami perubahan sebanyak -0.03% , mencerminkan kira-kira $-0.000368 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OpenEden OpenDollar (USDO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OpenEden OpenDollar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OpenEden OpenDollar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OpenEden OpenDollar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OpenEden OpenDollar.

Mengapa Ramalan Harga USDO Penting?

USDO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSDO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USDO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USDO pada bulan depan? Menurut OpenEden OpenDollar (USDO) alat ramalan harga, harga USDO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USDO pada tahun 2026? Harga 1OpenEden OpenDollar (USDO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USDO pada tahun 2027? OpenEden OpenDollar (USDO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USDO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USDO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, OpenEden OpenDollar (USDO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USDO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, OpenEden OpenDollar (USDO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USDO pada tahun 2030? Harga 1OpenEden OpenDollar (USDO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USDO untuk 2040? OpenEden OpenDollar (USDO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USDO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang