Orgo (ORGO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Orgo untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ORGO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ORGO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Orgo % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Orgo Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Orgo berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011136 pada tahun 2025. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Orgo berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011693 pada tahun 2026. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ORGO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012277 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ORGO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012891 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ORGO pada tahun 2029 ialah $ 0.013536 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ORGO pada tahun 2030 ialah $ 0.014213 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Orgo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023151. Orgo (ORGO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Orgo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037712. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011136 0.00%

2026 $ 0.011693 5.00%

2027 $ 0.012277 10.25%

2028 $ 0.012891 15.76%

2029 $ 0.013536 21.55%

2030 $ 0.014213 27.63%

2031 $ 0.014923 34.01%

2032 $ 0.015670 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016453 47.75%

2034 $ 0.017276 55.13%

2035 $ 0.018140 62.89%

2036 $ 0.019047 71.03%

2037 $ 0.019999 79.59%

2038 $ 0.020999 88.56%

2039 $ 0.022049 97.99%

2040 $ 0.023151 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Orgo Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.011136 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.011137 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.011147 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.011182 0.41% Ramalan HargaOrgo (ORGO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ORGO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.011136 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOrgo (ORGO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ORGO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011137 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOrgo (ORGO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ORGO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011147 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOrgo (ORGO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ORGO ialah $0.011182 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Orgo Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Bekalan Peredaran 499.99M 499.99M 499.99M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ORGO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ORGO mempunyai bekalan edaran sebanyak 499.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.59M. Lihat Harga Langsung ORGO

Orgo Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Orgo, harga semasa Orgo ialah 0.011136USD. Bekalan edaran Orgo(ORGO) ialah 499.99M ORGO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,586,800 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 35.40% $ 0.002911 $ 0.014643 $ 0.008194

7 Hari 77.88% $ 0.008673 $ 0.013499 $ 0.004216

30 Hari 136.90% $ 0.015245 $ 0.013499 $ 0.004216 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Orgo telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002911 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 35.40% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Orgo didagangkan pada paras tertinggi $0.013499 dan paras terendah $0.004216 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 77.88% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ORGO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Orgo telah mengalami perubahan sebanyak 136.90% , mencerminkan kira-kira $0.015245 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ORGO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Orgo (ORGO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Orgo ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ORGO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Orgo untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ORGO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Orgo. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ORGO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ORGO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Orgo.

Mengapa Ramalan Harga ORGO Penting?

ORGO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahORGO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ORGO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ORGO pada bulan depan? Menurut Orgo (ORGO) alat ramalan harga, harga ORGO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ORGO pada tahun 2026? Harga 1Orgo (ORGO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ORGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ORGO pada tahun 2027? Orgo (ORGO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ORGO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ORGO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Orgo (ORGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ORGO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Orgo (ORGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ORGO pada tahun 2030? Harga 1Orgo (ORGO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ORGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ORGO untuk 2040? Orgo (ORGO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ORGO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang