Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Origin Sonic % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Origin Sonic Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Origin Sonic berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.310924 pada tahun 2025. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Origin Sonic berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.326470 pada tahun 2026. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.342793 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.359933 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OS pada tahun 2029 ialah $ 0.377930 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OS pada tahun 2030 ialah $ 0.396826 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Origin Sonic berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.646388. Origin Sonic (OS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Origin Sonic berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0528. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.310924 0.00%

2026 $ 0.326470 5.00%

2027 $ 0.342793 10.25%

2028 $ 0.359933 15.76%

2029 $ 0.377930 21.55%

2030 $ 0.396826 27.63%

2031 $ 0.416667 34.01%

2032 $ 0.437501 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.459376 47.75%

2034 $ 0.482345 55.13%

2035 $ 0.506462 62.89%

2036 $ 0.531785 71.03%

2037 $ 0.558374 79.59%

2038 $ 0.586293 88.56%

2039 $ 0.615608 97.99%

2040 $ 0.646388 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Origin Sonic Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.310924 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.310966 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.311222 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.312201 0.41% Ramalan HargaOrigin Sonic (OS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.310924 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOrigin Sonic (OS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.310966 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOrigin Sonic (OS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.311222 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOrigin Sonic (OS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OS ialah $0.312201 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Origin Sonic Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 10.30M$ 10.30M $ 10.30M Bekalan Peredaran 33.13M 33.13M 33.13M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini OS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, OS mempunyai bekalan edaran sebanyak 33.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.30M. Lihat Harga Langsung OS

Origin Sonic Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Origin Sonic, harga semasa Origin Sonic ialah 0.310924USD. Bekalan edaran Origin Sonic(OS) ialah 33.13M OS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10,298,620 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.46% $ 0.010403 $ 0.312073 $ 0.296256

7 Hari 2.73% $ 0.008485 $ 0.325586 $ 0.294679

30 Hari -5.73% $ -0.017819 $ 0.325586 $ 0.294679 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Origin Sonic telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010403 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.46% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Origin Sonic didagangkan pada paras tertinggi $0.325586 dan paras terendah $0.294679 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.73% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Origin Sonic telah mengalami perubahan sebanyak -5.73% , mencerminkan kira-kira $-0.017819 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Origin Sonic (OS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Origin Sonic ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Origin Sonic untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Origin Sonic. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Origin Sonic.

Mengapa Ramalan Harga OS Penting?

OS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OS pada bulan depan? Menurut Origin Sonic (OS) alat ramalan harga, harga OS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OS pada tahun 2026? Harga 1Origin Sonic (OS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, OS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OS pada tahun 2027? Origin Sonic (OS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Origin Sonic (OS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Origin Sonic (OS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OS pada tahun 2030? Harga 1Origin Sonic (OS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, OS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OS untuk 2040? Origin Sonic (OS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OS menjelang tahun 2040.