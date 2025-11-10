Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Paimon Cursor SPV Token (CRSR) /

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Paimon Cursor SPV Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CRSR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Paimon Cursor SPV Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Paimon Cursor SPV Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Paimon Cursor SPV Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 350.24 pada tahun 2025. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Paimon Cursor SPV Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 367.752 pada tahun 2026. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CRSR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 386.1396 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CRSR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 405.4465 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRSR pada tahun 2029 ialah $ 425.7189 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRSR pada tahun 2030 ialah $ 447.0048 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Paimon Cursor SPV Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 728.1238. Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Paimon Cursor SPV Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,186.0369. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 350.24 0.00%

2026 $ 367.752 5.00%

2027 $ 386.1396 10.25%

2028 $ 405.4465 15.76%

2029 $ 425.7189 21.55%

2030 $ 447.0048 27.63%

2031 $ 469.3550 34.01%

2032 $ 492.8228 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 517.4639 47.75%

2034 $ 543.3371 55.13%

2035 $ 570.5040 62.89%

2036 $ 599.0292 71.03%

2037 $ 628.9807 79.59%

2038 $ 660.4297 88.56%

2039 $ 693.4512 97.99%

2040 $ 728.1238 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Paimon Cursor SPV Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 350.24 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 350.2879 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 350.5758 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 351.6793 0.41% Ramalan HargaPaimon Cursor SPV Token (CRSR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CRSR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $350.24 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPaimon Cursor SPV Token (CRSR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CRSR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $350.2879 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPaimon Cursor SPV Token (CRSR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CRSR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $350.5758 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPaimon Cursor SPV Token (CRSR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CRSR ialah $351.6793 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Paimon Cursor SPV Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Bekalan Peredaran 2.86K 2.86K 2.86K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CRSR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CRSR mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.86K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.00M. Lihat Harga Langsung CRSR

Paimon Cursor SPV Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Paimon Cursor SPV Token, harga semasa Paimon Cursor SPV Token ialah 350.24USD. Bekalan edaran Paimon Cursor SPV Token(CRSR) ialah 2.86K CRSR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,000,693 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 350.5202 $ 350.5202

30 Hari -0.07% $ -0.257776 $ 350.5202 $ 350.2423 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Paimon Cursor SPV Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Paimon Cursor SPV Token didagangkan pada paras tertinggi $350.5202 dan paras terendah $350.5202 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CRSR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Paimon Cursor SPV Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.257776 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CRSR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Paimon Cursor SPV Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CRSR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Paimon Cursor SPV Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CRSR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Paimon Cursor SPV Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CRSR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CRSR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Paimon Cursor SPV Token.

Mengapa Ramalan Harga CRSR Penting?

CRSR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCRSR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CRSR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CRSR pada bulan depan? Menurut Paimon Cursor SPV Token (CRSR) alat ramalan harga, harga CRSR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CRSR pada tahun 2026? Harga 1Paimon Cursor SPV Token (CRSR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CRSR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CRSR pada tahun 2027? Paimon Cursor SPV Token (CRSR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CRSR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CRSR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Paimon Cursor SPV Token (CRSR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CRSR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Paimon Cursor SPV Token (CRSR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CRSR pada tahun 2030? Harga 1Paimon Cursor SPV Token (CRSR) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CRSR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CRSR untuk 2040? Paimon Cursor SPV Token (CRSR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CRSR menjelang tahun 2040.