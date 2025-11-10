Pain (PAIN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PAIN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Pain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.005 pada tahun 2025. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0552 pada tahun 2026. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAIN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1080 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAIN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1634 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAIN pada tahun 2029 ialah $ 1.2215 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAIN pada tahun 2030 ialah $ 1.2826 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0893. Pain (PAIN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4032. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.005 0.00%

2026 $ 1.0552 5.00%

2027 $ 1.1080 10.25%

2028 $ 1.1634 15.76%

2029 $ 1.2215 21.55%

2030 $ 1.2826 27.63%

2031 $ 1.3467 34.01%

2032 $ 1.4141 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4848 47.75%

2034 $ 1.5590 55.13%

2035 $ 1.6370 62.89%

2036 $ 1.7188 71.03%

2037 $ 1.8048 79.59%

2038 $ 1.8950 88.56%

2039 $ 1.9898 97.99%

2040 $ 2.0893 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.005 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0051 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0059 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0091 0.41% Ramalan HargaPain (PAIN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PAIN pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.005 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPain (PAIN) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PAIN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0051 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPain (PAIN) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PAIN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0059 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPain (PAIN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PAIN ialah $1.0091 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pain Semasa
Bekalan Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M
PAIN mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.02M.

Pain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pain, harga semasa Pain ialah 1.005USD. Bekalan edaran Pain(PAIN) ialah 5.00M PAIN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,024,031 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.56% $ 0.061838 $ 1.013 $ 0.942839

7 Hari -9.54% $ -0.095901 $ 1.1543 $ 0.902811

30 Hari -13.85% $ -0.139276 $ 1.1543 $ 0.902811 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.061838 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.56% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pain didagangkan pada paras tertinggi $1.1543 dan paras terendah $0.902811 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -9.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PAIN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pain telah mengalami perubahan sebanyak -13.85% , mencerminkan kira-kira $-0.139276 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PAIN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pain (PAIN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PAIN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PAIN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PAIN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PAIN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pain.

Mengapa Ramalan Harga PAIN Penting?

PAIN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPAIN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PAIN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PAIN pada bulan depan? Menurut Pain (PAIN) alat ramalan harga, harga PAIN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PAIN pada tahun 2026? Harga 1Pain (PAIN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PAIN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PAIN pada tahun 2027? Pain (PAIN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PAIN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PAIN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pain (PAIN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PAIN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pain (PAIN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PAIN pada tahun 2030? Harga 1Pain (PAIN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PAIN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PAIN untuk 2040? Pain (PAIN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PAIN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang