Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pancake Bunny % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Pancake Bunny Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pancake Bunny berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031813 pada tahun 2025. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pancake Bunny berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033404 pada tahun 2026. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUNNY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.035074 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUNNY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.036828 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUNNY pada tahun 2029 ialah $ 0.038669 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUNNY pada tahun 2030 ialah $ 0.040603 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pancake Bunny berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.066138. Pancake Bunny (BUNNY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pancake Bunny berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.107732. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.031813 0.00%

2026 $ 0.033404 5.00%

2027 $ 0.035074 10.25%

2028 $ 0.036828 15.76%

2029 $ 0.038669 21.55%

2030 $ 0.040603 27.63%

2031 $ 0.042633 34.01%

2032 $ 0.044765 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.047003 47.75%

2034 $ 0.049353 55.13%

2035 $ 0.051821 62.89%

2036 $ 0.054412 71.03%

2037 $ 0.057132 79.59%

2038 $ 0.059989 88.56%

2039 $ 0.062988 97.99%

2040 $ 0.066138 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pancake Bunny Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.031813 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.031818 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.031844 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.031944 0.41% Ramalan HargaPancake Bunny (BUNNY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BUNNY pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.031813 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPancake Bunny (BUNNY) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi BUNNY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031818 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPancake Bunny (BUNNY) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BUNNY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031844 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPancake Bunny (BUNNY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BUNNY ialah $0.031944 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pancake Bunny Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K Bekalan Peredaran 510.23K 510.23K 510.23K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BUNNY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BUNNY mempunyai bekalan edaran sebanyak 510.23K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 16.23K.

Pancake Bunny Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pancake Bunny, harga semasa Pancake Bunny ialah 0.031813USD. Bekalan edaran Pancake Bunny(BUNNY) ialah 510.23K BUNNY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $16,232.38 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.44% $ 0.000451 $ 0.032237 $ 0.031107

7 Hari -2.56% $ -0.000816 $ 0.036691 $ 0.028452

30 Hari -16.21% $ -0.005157 $ 0.036691 $ 0.028452 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pancake Bunny telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000451 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.44% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pancake Bunny didagangkan pada paras tertinggi $0.036691 dan paras terendah $0.028452 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.56% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BUNNY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pancake Bunny telah mengalami perubahan sebanyak -16.21% , mencerminkan kira-kira $-0.005157 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BUNNY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pancake Bunny (BUNNY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pancake Bunny ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BUNNY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pancake Bunny untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BUNNY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pancake Bunny. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BUNNY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BUNNY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pancake Bunny.

Mengapa Ramalan Harga BUNNY Penting?

BUNNY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

