Dapatkan ramalan harga Parasol Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PSOL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Parasol Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Parasol Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Parasol Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004132 pada tahun 2025. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Parasol Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004339 pada tahun 2026. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PSOL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004556 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PSOL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004784 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PSOL pada tahun 2029 ialah $ 0.005023 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PSOL pada tahun 2030 ialah $ 0.005274 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Parasol Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008591. Parasol Finance (PSOL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Parasol Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013994. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004132 0.00%

2026 $ 0.004339 5.00%

2027 $ 0.004556 10.25%

2028 $ 0.004784 15.76%

2029 $ 0.005023 21.55%

2030 $ 0.005274 27.63%

2031 $ 0.005538 34.01%

2032 $ 0.005815 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006105 47.75%

2034 $ 0.006411 55.13%

2035 $ 0.006731 62.89%

2036 $ 0.007068 71.03%

2037 $ 0.007421 79.59%

2038 $ 0.007792 88.56%

2039 $ 0.008182 97.99%

2040 $ 0.008591 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Parasol Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004132 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004133 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004136 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004149 0.41% Ramalan HargaParasol Finance (PSOL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PSOL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004132 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaParasol Finance (PSOL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PSOL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004133 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaParasol Finance (PSOL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PSOL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004136 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaParasol Finance (PSOL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PSOL ialah $0.004149 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Parasol Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K Bekalan Peredaran 5.61M 5.61M 5.61M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PSOL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PSOL mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.61M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 23.17K. Lihat Harga Langsung PSOL

Parasol Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Parasol Finance, harga semasa Parasol Finance ialah 0.004132USD. Bekalan edaran Parasol Finance(PSOL) ialah 5.61M PSOL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $23,174 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.05% $ 0 $ 0.004176 $ 0.004132

7 Hari -0.83% $ -0.000034 $ 0.004177 $ 0.004132

30 Hari -0.18% $ -0.000007 $ 0.004177 $ 0.004132 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Parasol Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Parasol Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.004177 dan paras terendah $0.004132 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.83% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PSOL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Parasol Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.18% , mencerminkan kira-kira $-0.000007 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PSOL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Parasol Finance (PSOL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Parasol Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PSOL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Parasol Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PSOL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Parasol Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PSOL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PSOL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Parasol Finance.

Mengapa Ramalan Harga PSOL Penting?

PSOL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

