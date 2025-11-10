Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) /

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PayFi Strategy Token USDC untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PSTUSDC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PayFi Strategy Token USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PayFi Strategy Token USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PayFi Strategy Token USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.057 pada tahun 2025. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PayFi Strategy Token USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1098 pada tahun 2026. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PSTUSDC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1653 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PSTUSDC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2236 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PSTUSDC pada tahun 2029 ialah $ 1.2847 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PSTUSDC pada tahun 2030 ialah $ 1.3490 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PayFi Strategy Token USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1974. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PayFi Strategy Token USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5793. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.057 0.00%

2026 $ 1.1098 5.00%

2027 $ 1.1653 10.25%

2028 $ 1.2236 15.76%

2029 $ 1.2847 21.55%

2030 $ 1.3490 27.63%

2031 $ 1.4164 34.01%

2032 $ 1.4873 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5616 47.75%

2034 $ 1.6397 55.13%

2035 $ 1.7217 62.89%

2036 $ 1.8078 71.03%

2037 $ 1.8982 79.59%

2038 $ 1.9931 88.56%

2039 $ 2.0927 97.99%

2040 $ 2.1974 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PayFi Strategy Token USDC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.057 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0571 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0580 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0613 0.41% Ramalan HargaPayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PSTUSDC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.057 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PSTUSDC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0571 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PSTUSDC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0580 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PSTUSDC ialah $1.0613 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PayFi Strategy Token USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 72.50M$ 72.50M $ 72.50M Bekalan Peredaran 68.57M 68.57M 68.57M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PSTUSDC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PSTUSDC mempunyai bekalan edaran sebanyak 68.57M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 72.50M. Lihat Harga Langsung PSTUSDC

PayFi Strategy Token USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PayFi Strategy Token USDC, harga semasa PayFi Strategy Token USDC ialah 1.057USD. Bekalan edaran PayFi Strategy Token USDC(PSTUSDC) ialah 68.57M PSTUSDC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $72,500,966 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ 0 $ 1.058 $ 1.057

7 Hari 0.03% $ 0.000346 $ 1.0584 $ 1.0496

30 Hari 0.79% $ 0.008400 $ 1.0584 $ 1.0496 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PayFi Strategy Token USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PayFi Strategy Token USDC didagangkan pada paras tertinggi $1.0584 dan paras terendah $1.0496 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PSTUSDC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PayFi Strategy Token USDC telah mengalami perubahan sebanyak 0.79% , mencerminkan kira-kira $0.008400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PSTUSDC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PayFi Strategy Token USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PSTUSDC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PayFi Strategy Token USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PSTUSDC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PayFi Strategy Token USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PSTUSDC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PSTUSDC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PayFi Strategy Token USDC.

Mengapa Ramalan Harga PSTUSDC Penting?

PSTUSDC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

