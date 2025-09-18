Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Peace Guy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PEACEGUY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PEACEGUY

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Peace Guy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Peace Guy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Peace Guy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000075 pada tahun 2025. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Peace Guy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000078 pada tahun 2026. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEACEGUY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000082 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEACEGUY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000086 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEACEGUY pada tahun 2029 ialah $ 0.000091 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEACEGUY pada tahun 2030 ialah $ 0.000095 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Peace Guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000155. Peace Guy (PEACEGUY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Peace Guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000254. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000075 0.00%

2026 $ 0.000078 5.00%

2027 $ 0.000082 10.25%

2028 $ 0.000086 15.76%

2029 $ 0.000091 21.55%

2030 $ 0.000095 27.63%

2031 $ 0.000100 34.01%

2032 $ 0.000105 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000110 47.75%

2034 $ 0.000116 55.13%

2035 $ 0.000122 62.89%

2036 $ 0.000128 71.03%

2037 $ 0.000134 79.59%

2038 $ 0.000141 88.56%

2039 $ 0.000148 97.99%

2040 $ 0.000155 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Peace Guy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000075 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000075 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000075 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000075 0.41% Ramalan HargaPeace Guy (PEACEGUY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PEACEGUY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000075 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPeace Guy (PEACEGUY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PEACEGUY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000075 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPeace Guy (PEACEGUY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PEACEGUY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000075 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPeace Guy (PEACEGUY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PEACEGUY ialah $0.000075 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Peace Guy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 74.98K$ 74.98K $ 74.98K Bekalan Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PEACEGUY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PEACEGUY mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.52M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 74.98K. Lihat Harga Langsung PEACEGUY

Peace Guy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Peace Guy, harga semasa Peace Guy ialah 0.000075USD. Bekalan edaran Peace Guy(PEACEGUY) ialah 999.52M PEACEGUY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $74,977 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.66% $ 0 $ 0.000076 $ 0.000067

7 Hari 13.36% $ 0.000010 $ 0.000108 $ 0.000065

30 Hari -31.07% $ -0.000023 $ 0.000108 $ 0.000065 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Peace Guy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.66% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Peace Guy didagangkan pada paras tertinggi $0.000108 dan paras terendah $0.000065 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 13.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PEACEGUY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Peace Guy telah mengalami perubahan sebanyak -31.07% , mencerminkan kira-kira $-0.000023 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PEACEGUY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Peace Guy (PEACEGUY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Peace Guy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PEACEGUY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Peace Guy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PEACEGUY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Peace Guy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PEACEGUY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PEACEGUY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Peace Guy.

Mengapa Ramalan Harga PEACEGUY Penting?

PEACEGUY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPEACEGUY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PEACEGUY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PEACEGUY pada bulan depan? Menurut Peace Guy (PEACEGUY) alat ramalan harga, harga PEACEGUY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PEACEGUY pada tahun 2026? Harga 1Peace Guy (PEACEGUY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PEACEGUY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PEACEGUY pada tahun 2027? Peace Guy (PEACEGUY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PEACEGUY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PEACEGUY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Peace Guy (PEACEGUY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PEACEGUY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Peace Guy (PEACEGUY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PEACEGUY pada tahun 2030? Harga 1Peace Guy (PEACEGUY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PEACEGUY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PEACEGUY untuk 2040? Peace Guy (PEACEGUY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PEACEGUY menjelang tahun 2040.