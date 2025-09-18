Permission Coin (ASK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Permission Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ASK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Permission Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Permission Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Permission Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000149 pada tahun 2025. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Permission Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000156 pada tahun 2026. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000164 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000172 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASK pada tahun 2029 ialah $ 0.000181 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASK pada tahun 2030 ialah $ 0.000190 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Permission Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000310. Permission Coin (ASK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Permission Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000505. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000149 0.00%

2026 $ 0.000156 5.00%

2027 $ 0.000164 10.25%

2028 $ 0.000172 15.76%

2029 $ 0.000181 21.55%

2030 $ 0.000190 27.63%

2031 $ 0.000200 34.01%

2032 $ 0.000210 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000220 47.75%

2034 $ 0.000231 55.13%

2035 $ 0.000243 62.89%

2036 $ 0.000255 71.03%

2037 $ 0.000268 79.59%

2038 $ 0.000281 88.56%

2039 $ 0.000295 97.99%

2040 $ 0.000310 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Permission Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000149 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000149 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000149 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000149 0.41% Ramalan HargaPermission Coin (ASK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ASK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000149 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPermission Coin (ASK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ASK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000149 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPermission Coin (ASK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ASK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000149 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPermission Coin (ASK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ASK ialah $0.000149 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Permission Coin Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Bekalan Peredaran 21.90B 21.90B 21.90B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ASK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ASK mempunyai bekalan edaran sebanyak 21.90B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.27M. Lihat Harga Langsung ASK

Permission Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Permission Coin, harga semasa Permission Coin ialah 0.000149USD. Bekalan edaran Permission Coin(ASK) ialah 21.90B ASK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,270,651 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.39% $ 0 $ 0.000149 $ 0.000148

7 Hari 0.36% $ 0.000000 $ 0.000151 $ 0.000148

30 Hari -2.03% $ -0.000003 $ 0.000151 $ 0.000148 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Permission Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.39% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Permission Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.000151 dan paras terendah $0.000148 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ASK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Permission Coin telah mengalami perubahan sebanyak -2.03% , mencerminkan kira-kira $-0.000003 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ASK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Permission Coin (ASK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Permission Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ASK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Permission Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ASK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Permission Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ASK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ASK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Permission Coin.

Mengapa Ramalan Harga ASK Penting?

ASK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

