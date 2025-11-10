PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PETRO PENGUINS untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PENGO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PETRO PENGUINS % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PETRO PENGUINS Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PETRO PENGUINS berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004681 pada tahun 2025. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PETRO PENGUINS berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004915 pada tahun 2026. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PENGO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005161 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PENGO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005419 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PENGO pada tahun 2029 ialah $ 0.005690 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PENGO pada tahun 2030 ialah $ 0.005975 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PETRO PENGUINS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009733. PETRO PENGUINS (PENGO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PETRO PENGUINS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015854. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004681 0.00%

2026 $ 0.004915 5.00%

2027 $ 0.005161 10.25%

2028 $ 0.005419 15.76%

2029 $ 0.005690 21.55%

2030 $ 0.005975 27.63%

2031 $ 0.006274 34.01%

2032 $ 0.006587 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006917 47.75%

2034 $ 0.007263 55.13%

2035 $ 0.007626 62.89%

2036 $ 0.008007 71.03%

2037 $ 0.008407 79.59%

2038 $ 0.008828 88.56%

2039 $ 0.009269 97.99%

2040 $ 0.009733 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PETRO PENGUINS Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004681 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004682 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004686 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004701 0.41% Ramalan HargaPETRO PENGUINS (PENGO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PENGO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004681 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPETRO PENGUINS (PENGO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PENGO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004682 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPETRO PENGUINS (PENGO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PENGO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004686 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPETRO PENGUINS (PENGO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PENGO ialah $0.004701 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PETRO PENGUINS Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.66M Bekalan Peredaran 999.99M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PENGO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PENGO mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.66M. Lihat Harga Langsung PENGO

PETRO PENGUINS Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PETRO PENGUINS, harga semasa PETRO PENGUINS ialah 0.004681USD. Bekalan edaran PETRO PENGUINS(PENGO) ialah 999.99M PENGO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,656,892 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 13.65% $ 0.000562 $ 0.004694 $ 0.004109

7 Hari -6.12% $ -0.000286 $ 0.005416 $ 0.003679

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.005416 $ 0.003679 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PETRO PENGUINS telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000562 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 13.65% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PETRO PENGUINS didagangkan pada paras tertinggi $0.005416 dan paras terendah $0.003679 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PENGO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PETRO PENGUINS telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PENGO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PETRO PENGUINS (PENGO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PETRO PENGUINS ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PENGO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PETRO PENGUINS untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PENGO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PETRO PENGUINS. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PENGO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PENGO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PETRO PENGUINS.

Mengapa Ramalan Harga PENGO Penting?

PENGO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

