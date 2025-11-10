Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Pharaoh Liquid Staking Token (P33) /

Pharaoh Liquid Staking Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pharaoh Liquid Staking Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031389 pada tahun 2025. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pharaoh Liquid Staking Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032959 pada tahun 2026. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan P33 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.034607 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan P33 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.036337 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran P33 pada tahun 2029 ialah $ 0.038154 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran P33 pada tahun 2030 ialah $ 0.040062 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pharaoh Liquid Staking Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.065257. Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pharaoh Liquid Staking Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.106296.

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.031518 0.41% Ramalan HargaPharaoh Liquid Staking Token (P33) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk P33 pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.031389 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPharaoh Liquid Staking Token (P33) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi P33, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031394 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPharaoh Liquid Staking Token (P33) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi P33, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031419 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPharaoh Liquid Staking Token (P33)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk P33 ialah $0.031518 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pharaoh Liquid Staking Token Semasa Bekalan Peredaran 293.52M 293.52M 293.52M Modal Pasaran $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Harga terkini P33 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, P33 mempunyai bekalan edaran sebanyak 293.52M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.21M.

Pharaoh Liquid Staking Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pharaoh Liquid Staking Token, harga semasa Pharaoh Liquid Staking Token ialah 0.031389USD. Bekalan edaran Pharaoh Liquid Staking Token(P33) ialah 293.52M P33 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9,210,087 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.92% $ 0.000287 $ 0.031829 $ 0.030724

7 Hari -15.32% $ -0.004809 $ 0.043712 $ 0.028781

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.043712 $ 0.028781 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pharaoh Liquid Staking Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000287 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.92% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pharaoh Liquid Staking Token didagangkan pada paras tertinggi $0.043712 dan paras terendah $0.028781 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -15.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi P33 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pharaoh Liquid Staking Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa P33 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pharaoh Liquid Staking Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan P33 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pharaoh Liquid Staking Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi P33, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pharaoh Liquid Staking Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan P33. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum P33 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pharaoh Liquid Staking Token.

Mengapa Ramalan Harga P33 Penting?

P33 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

