Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Phoenix Blockchain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PHX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Phoenix Blockchain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Phoenix Blockchain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Phoenix Blockchain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006251 pada tahun 2025. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Phoenix Blockchain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006564 pada tahun 2026. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PHX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006892 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PHX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007236 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHX pada tahun 2029 ialah $ 0.007598 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHX pada tahun 2030 ialah $ 0.007978 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Phoenix Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012996. Phoenix Blockchain (PHX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Phoenix Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021169. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006251 0.00%

2026 $ 0.006564 5.00%

2027 $ 0.006892 10.25%

2028 $ 0.007236 15.76%

2029 $ 0.007598 21.55%

2030 $ 0.007978 27.63%

2031 $ 0.008377 34.01%

2032 $ 0.008796 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009236 47.75%

2034 $ 0.009698 55.13%

2035 $ 0.010183 62.89%

2036 $ 0.010692 71.03%

2037 $ 0.011226 79.59%

2038 $ 0.011788 88.56%

2039 $ 0.012377 97.99%

2040 $ 0.012996 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Phoenix Blockchain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.006251 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006252 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006257 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006277 0.41% Ramalan HargaPhoenix Blockchain (PHX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PHX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.006251 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPhoenix Blockchain (PHX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PHX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006252 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPhoenix Blockchain (PHX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PHX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006257 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPhoenix Blockchain (PHX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PHX ialah $0.006277 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Phoenix Blockchain Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 47.92K$ 47.92K $ 47.92K Bekalan Peredaran 7.67M 7.67M 7.67M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PHX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PHX mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.67M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 47.92K. Lihat Harga Langsung PHX

Phoenix Blockchain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Phoenix Blockchain, harga semasa Phoenix Blockchain ialah 0.006251USD. Bekalan edaran Phoenix Blockchain(PHX) ialah 7.67M PHX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $47,918 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.006252 $ 0.006250

7 Hari -8.97% $ -0.000561 $ 0.008999 $ 0.006250

30 Hari -30.54% $ -0.001909 $ 0.008999 $ 0.006250 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Phoenix Blockchain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Phoenix Blockchain didagangkan pada paras tertinggi $0.008999 dan paras terendah $0.006250 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -8.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PHX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Phoenix Blockchain telah mengalami perubahan sebanyak -30.54% , mencerminkan kira-kira $-0.001909 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PHX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Phoenix Blockchain (PHX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Phoenix Blockchain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PHX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Phoenix Blockchain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PHX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Phoenix Blockchain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PHX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PHX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Phoenix Blockchain.

Mengapa Ramalan Harga PHX Penting?

PHX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPHX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PHX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PHX pada bulan depan? Menurut Phoenix Blockchain (PHX) alat ramalan harga, harga PHX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PHX pada tahun 2026? Harga 1Phoenix Blockchain (PHX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PHX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PHX pada tahun 2027? Phoenix Blockchain (PHX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PHX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PHX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Phoenix Blockchain (PHX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PHX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Phoenix Blockchain (PHX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PHX pada tahun 2030? Harga 1Phoenix Blockchain (PHX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PHX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PHX untuk 2040? Phoenix Blockchain (PHX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PHX menjelang tahun 2040.