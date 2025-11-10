Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Physical Gold untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GOLD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GOLD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Physical Gold % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Physical Gold Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Physical Gold berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000050 pada tahun 2025. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Physical Gold berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000052 pada tahun 2026. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOLD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000055 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOLD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000058 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOLD pada tahun 2029 ialah $ 0.000061 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOLD pada tahun 2030 ialah $ 0.000064 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Physical Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000104. Physical Gold (GOLD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Physical Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000170. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000050 0.00%

2026 $ 0.000052 5.00%

2027 $ 0.000055 10.25%

2028 $ 0.000058 15.76%

2029 $ 0.000061 21.55%

2030 $ 0.000064 27.63%

2031 $ 0.000067 34.01%

2032 $ 0.000070 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000074 47.75%

2034 $ 0.000078 55.13%

2035 $ 0.000081 62.89%

2036 $ 0.000086 71.03%

2037 $ 0.000090 79.59%

2038 $ 0.000094 88.56%

2039 $ 0.000099 97.99%

2040 $ 0.000104 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Physical Gold Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000050 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000050 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000050 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000050 0.41% Ramalan HargaPhysical Gold (GOLD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GOLD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000050 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPhysical Gold (GOLD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GOLD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000050 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPhysical Gold (GOLD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GOLD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000050 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPhysical Gold (GOLD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GOLD ialah $0.000050 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Physical Gold Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 50.27K$ 50.27K $ 50.27K Bekalan Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GOLD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GOLD mempunyai bekalan edaran sebanyak 998.96M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 50.27K. Lihat Harga Langsung GOLD

Physical Gold Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Physical Gold, harga semasa Physical Gold ialah 0.000050USD. Bekalan edaran Physical Gold(GOLD) ialah 998.96M GOLD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $50,273 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.28% $ 0 $ 0.000050 $ 0.000047

7 Hari -6.97% $ -0.000003 $ 0.000062 $ 0.000044

30 Hari -21.55% $ -0.000010 $ 0.000062 $ 0.000044 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Physical Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.28% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Physical Gold didagangkan pada paras tertinggi $0.000062 dan paras terendah $0.000044 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GOLD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Physical Gold telah mengalami perubahan sebanyak -21.55% , mencerminkan kira-kira $-0.000010 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GOLD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Physical Gold (GOLD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Physical Gold ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GOLD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Physical Gold untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GOLD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Physical Gold. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GOLD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GOLD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Physical Gold.

Mengapa Ramalan Harga GOLD Penting?

GOLD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGOLD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GOLD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GOLD pada bulan depan? Menurut Physical Gold (GOLD) alat ramalan harga, harga GOLD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GOLD pada tahun 2026? Harga 1Physical Gold (GOLD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOLD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GOLD pada tahun 2027? Physical Gold (GOLD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GOLD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GOLD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Physical Gold (GOLD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GOLD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Physical Gold (GOLD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GOLD pada tahun 2030? Harga 1Physical Gold (GOLD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOLD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GOLD untuk 2040? Physical Gold (GOLD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GOLD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang