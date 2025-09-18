PinGo (PINGO) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PinGo % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PinGo Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PinGo berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027500 pada tahun 2025. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PinGo berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028875 pada tahun 2026. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PINGO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.030319 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PINGO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.031835 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PINGO pada tahun 2029 ialah $ 0.033427 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PINGO pada tahun 2030 ialah $ 0.035098 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PinGo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.057172. PinGo (PINGO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PinGo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.093127. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.027500 0.00%

2026 $ 0.028875 5.00%

2027 $ 0.030319 10.25%

2028 $ 0.031835 15.76%

2029 $ 0.033427 21.55%

2030 $ 0.035098 27.63%

2031 $ 0.036853 34.01%

2032 $ 0.038696 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.040631 47.75%

2034 $ 0.042662 55.13%

2035 $ 0.044795 62.89%

2036 $ 0.047035 71.03%

2037 $ 0.049387 79.59%

2038 $ 0.051856 88.56%

2039 $ 0.054449 97.99%

2040 $ 0.057172 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PinGo Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.027500 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.027504 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.027527 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.027613 0.41% Ramalan HargaPinGo (PINGO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PINGO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.027500 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPinGo (PINGO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PINGO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.027504 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPinGo (PINGO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PINGO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.027527 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPinGo (PINGO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PINGO ialah $0.027613 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PinGo Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.46M Bekalan Peredaran 126.21M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PINGO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PINGO mempunyai bekalan edaran sebanyak 126.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.46M. Lihat Harga Langsung PINGO

PinGo Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PinGo, harga semasa PinGo ialah 0.027500USD. Bekalan edaran PinGo(PINGO) ialah 126.21M PINGO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,461,659 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -7.71% $ -0.002298 $ 0.033760 $ 0.025715

7 Hari -11.47% $ -0.003155 $ 0.033212 $ 0.028631

30 Hari -17.83% $ -0.004904 $ 0.033212 $ 0.028631 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PinGo telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002298 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -7.71% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PinGo didagangkan pada paras tertinggi $0.033212 dan paras terendah $0.028631 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -11.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PINGO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PinGo telah mengalami perubahan sebanyak -17.83% , mencerminkan kira-kira $-0.004904 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PINGO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PinGo (PINGO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PinGo ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PINGO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PinGo untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PINGO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PinGo. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PINGO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PINGO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PinGo.

Mengapa Ramalan Harga PINGO Penting?

PINGO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPINGO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PINGO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PINGO pada bulan depan? Menurut PinGo (PINGO) alat ramalan harga, harga PINGO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PINGO pada tahun 2026? Harga 1PinGo (PINGO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PINGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PINGO pada tahun 2027? PinGo (PINGO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PINGO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PINGO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PinGo (PINGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PINGO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PinGo (PINGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PINGO pada tahun 2030? Harga 1PinGo (PINGO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PINGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PINGO untuk 2040? PinGo (PINGO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PINGO menjelang tahun 2040.