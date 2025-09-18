Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pirate Nation Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Pirate Nation Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pirate Nation Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031671 pada tahun 2025. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pirate Nation Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033255 pada tahun 2026. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PIRATE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.034917 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PIRATE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.036663 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PIRATE pada tahun 2029 ialah $ 0.038497 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PIRATE pada tahun 2030 ialah $ 0.040421 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pirate Nation Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.065843. Pirate Nation Token (PIRATE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pirate Nation Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.107251. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.031671 0.00%

2026 $ 0.033255 5.00%

2027 $ 0.034917 10.25%

2028 $ 0.036663 15.76%

2029 $ 0.038497 21.55%

2030 $ 0.040421 27.63%

2031 $ 0.042443 34.01%

2032 $ 0.044565 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.046793 47.75%

2034 $ 0.049133 55.13%

2035 $ 0.051589 62.89%

2036 $ 0.054169 71.03%

2037 $ 0.056877 79.59%

2038 $ 0.059721 88.56%

2039 $ 0.062707 97.99%

2040 $ 0.065843 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pirate Nation Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.031671 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.031675 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.031702 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.031801 0.41% Ramalan HargaPirate Nation Token (PIRATE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PIRATE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.031671 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPirate Nation Token (PIRATE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PIRATE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031675 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPirate Nation Token (PIRATE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PIRATE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031702 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPirate Nation Token (PIRATE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PIRATE ialah $0.031801 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pirate Nation Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Bekalan Peredaran 223.26M 223.26M 223.26M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PIRATE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PIRATE mempunyai bekalan edaran sebanyak 223.26M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 7.07M. Lihat Harga Langsung PIRATE

Pirate Nation Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pirate Nation Token, harga semasa Pirate Nation Token ialah 0.031671USD. Bekalan edaran Pirate Nation Token(PIRATE) ialah 223.26M PIRATE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $7,069,532 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.48% $ 0.000150 $ 0.033997 $ 0.030886

7 Hari -2.12% $ -0.000671 $ 0.039189 $ 0.030974

30 Hari -21.42% $ -0.006785 $ 0.039189 $ 0.030974 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pirate Nation Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000150 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.48% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pirate Nation Token didagangkan pada paras tertinggi $0.039189 dan paras terendah $0.030974 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PIRATE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pirate Nation Token telah mengalami perubahan sebanyak -21.42% , mencerminkan kira-kira $-0.006785 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PIRATE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pirate Nation Token (PIRATE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pirate Nation Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PIRATE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pirate Nation Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PIRATE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pirate Nation Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PIRATE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PIRATE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pirate Nation Token.

Mengapa Ramalan Harga PIRATE Penting?

PIRATE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPIRATE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PIRATE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PIRATE pada bulan depan? Menurut Pirate Nation Token (PIRATE) alat ramalan harga, harga PIRATE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PIRATE pada tahun 2026? Harga 1Pirate Nation Token (PIRATE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PIRATE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PIRATE pada tahun 2027? Pirate Nation Token (PIRATE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PIRATE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PIRATE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pirate Nation Token (PIRATE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PIRATE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pirate Nation Token (PIRATE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PIRATE pada tahun 2030? Harga 1Pirate Nation Token (PIRATE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PIRATE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PIRATE untuk 2040? Pirate Nation Token (PIRATE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PIRATE menjelang tahun 2040.