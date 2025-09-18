PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PNP Exchange untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PNP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PNP Exchange % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PNP Exchange Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PNP Exchange berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001454 pada tahun 2025. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PNP Exchange berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001526 pada tahun 2026. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PNP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001603 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PNP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001683 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PNP pada tahun 2029 ialah $ 0.001767 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PNP pada tahun 2030 ialah $ 0.001855 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PNP Exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003022. PNP Exchange (PNP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PNP Exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004924. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001454 0.00%

2026 $ 0.001526 5.00%

2027 $ 0.001603 10.25%

2028 $ 0.001683 15.76%

2029 $ 0.001767 21.55%

2030 $ 0.001855 27.63%

2031 $ 0.001948 34.01%

2032 $ 0.002046 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002148 47.75%

2034 $ 0.002255 55.13%

2035 $ 0.002368 62.89%

2036 $ 0.002487 71.03%

2037 $ 0.002611 79.59%

2038 $ 0.002741 88.56%

2039 $ 0.002879 97.99%

2040 $ 0.003022 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PNP Exchange Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001454 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001454 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001455 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001460 0.41% Ramalan HargaPNP Exchange (PNP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PNP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001454 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPNP Exchange (PNP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PNP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001454 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPNP Exchange (PNP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PNP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001455 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPNP Exchange (PNP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PNP ialah $0.001460 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PNP Exchange Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.45M Bekalan Peredaran 999.98M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PNP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PNP mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.98M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.45M. Lihat Harga Langsung PNP

PNP Exchange Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PNP Exchange, harga semasa PNP Exchange ialah 0.001454USD. Bekalan edaran PNP Exchange(PNP) ialah 999.98M PNP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,454,063 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.39% $ 0 $ 0.001519 $ 0.001308

7 Hari -8.76% $ -0.000127 $ 0.002742 $ 0.000496

30 Hari 193.80% $ 0.002818 $ 0.002742 $ 0.000496 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PNP Exchange telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.39% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PNP Exchange didagangkan pada paras tertinggi $0.002742 dan paras terendah $0.000496 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -8.76% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PNP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PNP Exchange telah mengalami perubahan sebanyak 193.80% , mencerminkan kira-kira $0.002818 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PNP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PNP Exchange (PNP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PNP Exchange ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PNP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PNP Exchange untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PNP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PNP Exchange. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PNP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PNP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PNP Exchange.

Mengapa Ramalan Harga PNP Penting?

PNP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

