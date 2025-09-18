Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Podflow AI by Virtuals (POD) /

Podflow AI by Virtuals (POD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Podflow AI by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Statistik Harga Podflow AI by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 120.25K$ 120.25K $ 120.25K Bekalan Peredaran 989.68M 989.68M 989.68M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini POD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, POD mempunyai bekalan edaran sebanyak 989.68M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 120.25K. Lihat Harga Langsung POD

Podflow AI by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Podflow AI by Virtuals, harga semasa Podflow AI by Virtuals ialah 0USD. Bekalan edaran Podflow AI by Virtuals(POD) ialah 989.68M POD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $120,246 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 9.89% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 6.16% $ 0 $ 0.000126 $ 0.000107

30 Hari 14.04% $ 0 $ 0.000126 $ 0.000107 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Podflow AI by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 9.89% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Podflow AI by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.000126 dan paras terendah $0.000107 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.16% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Podflow AI by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 14.04% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Podflow AI by Virtuals (POD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Podflow AI by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Podflow AI by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Podflow AI by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Podflow AI by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga POD Penting?

POD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

