Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) /

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PokPok Agent Brain by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CTDA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli CTDA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PokPok Agent Brain by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PokPok Agent Brain by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002597 pada tahun 2025. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002726 pada tahun 2026. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CTDA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002863 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CTDA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003006 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CTDA pada tahun 2029 ialah $ 0.003156 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CTDA pada tahun 2030 ialah $ 0.003314 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005398. PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008794. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002597 0.00%

2026 $ 0.002726 5.00%

2027 $ 0.002863 10.25%

2028 $ 0.003006 15.76%

2029 $ 0.003156 21.55%

2030 $ 0.003314 27.63%

2031 $ 0.003480 34.01%

2032 $ 0.003654 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003836 47.75%

2034 $ 0.004028 55.13%

2035 $ 0.004230 62.89%

2036 $ 0.004441 71.03%

2037 $ 0.004663 79.59%

2038 $ 0.004897 88.56%

2039 $ 0.005141 97.99%

2040 $ 0.005398 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PokPok Agent Brain by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.002597 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.002597 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.002599 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.002607 0.41% Ramalan HargaPokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CTDA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.002597 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CTDA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002597 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CTDA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002599 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CTDA ialah $0.002607 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PokPok Agent Brain by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 419.50K$ 419.50K $ 419.50K Bekalan Peredaran 161.53M 161.53M 161.53M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CTDA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CTDA mempunyai bekalan edaran sebanyak 161.53M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 419.50K. Lihat Harga Langsung CTDA

PokPok Agent Brain by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PokPok Agent Brain by Virtuals, harga semasa PokPok Agent Brain by Virtuals ialah 0.002597USD. Bekalan edaran PokPok Agent Brain by Virtuals(CTDA) ialah 161.53M CTDA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $419,501 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 11.70% $ 0.000272 $ 0.002852 $ 0.002281

7 Hari -0.74% $ -0.000019 $ 0.002846 $ 0.001772

30 Hari 39.60% $ 0.001028 $ 0.002846 $ 0.001772 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PokPok Agent Brain by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000272 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 11.70% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PokPok Agent Brain by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.002846 dan paras terendah $0.001772 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.74% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CTDA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PokPok Agent Brain by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 39.60% , mencerminkan kira-kira $0.001028 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CTDA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PokPok Agent Brain by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CTDA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PokPok Agent Brain by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CTDA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PokPok Agent Brain by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CTDA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CTDA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PokPok Agent Brain by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga CTDA Penting?

CTDA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCTDA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CTDA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CTDA pada bulan depan? Menurut PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) alat ramalan harga, harga CTDA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CTDA pada tahun 2026? Harga 1PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CTDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CTDA pada tahun 2027? PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CTDA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CTDA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CTDA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CTDA pada tahun 2030? Harga 1PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CTDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CTDA untuk 2040? PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CTDA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang