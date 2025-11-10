Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Poolz Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POOLX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli POOLX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Poolz Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Poolz Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Poolz Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.187844 pada tahun 2025. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Poolz Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.197236 pada tahun 2026. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POOLX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.207098 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POOLX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.217452 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POOLX pada tahun 2029 ialah $ 0.228325 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POOLX pada tahun 2030 ialah $ 0.239741 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Poolz Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.390514. Poolz Finance (POOLX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Poolz Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.636106. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.187844 0.00%

2026 $ 0.197236 5.00%

2027 $ 0.207098 10.25%

2028 $ 0.217452 15.76%

2029 $ 0.228325 21.55%

2030 $ 0.239741 27.63%

2031 $ 0.251728 34.01%

2032 $ 0.264315 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.277531 47.75%

2034 $ 0.291407 55.13%

2035 $ 0.305978 62.89%

2036 $ 0.321276 71.03%

2037 $ 0.337340 79.59%

2038 $ 0.354207 88.56%

2039 $ 0.371918 97.99%

2040 $ 0.390514 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Poolz Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.187844 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.187869 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.188024 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.188615 0.41% Ramalan HargaPoolz Finance (POOLX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk POOLX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.187844 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPoolz Finance (POOLX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi POOLX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.187869 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPoolz Finance (POOLX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi POOLX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.188024 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPoolz Finance (POOLX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk POOLX ialah $0.188615 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Poolz Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 970.40K$ 970.40K $ 970.40K Bekalan Peredaran 5.23M 5.23M 5.23M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini POOLX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, POOLX mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 970.40K. Lihat Harga Langsung POOLX

Poolz Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Poolz Finance, harga semasa Poolz Finance ialah 0.187844USD. Bekalan edaran Poolz Finance(POOLX) ialah 5.23M POOLX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $970,397 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.04% $ 0.001927 $ 0.190034 $ 0.184637

7 Hari -14.43% $ -0.027108 $ 0.223034 $ 0.184157

30 Hari 2.41% $ 0.004522 $ 0.223034 $ 0.184157 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Poolz Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001927 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Poolz Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.223034 dan paras terendah $0.184157 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POOLX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Poolz Finance telah mengalami perubahan sebanyak 2.41% , mencerminkan kira-kira $0.004522 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POOLX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Poolz Finance (POOLX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Poolz Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POOLX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Poolz Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POOLX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Poolz Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POOLX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POOLX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Poolz Finance.

Mengapa Ramalan Harga POOLX Penting?

POOLX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPOOLX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,POOLX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga POOLX pada bulan depan? Menurut Poolz Finance (POOLX) alat ramalan harga, harga POOLX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 POOLX pada tahun 2026? Harga 1Poolz Finance (POOLX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, POOLX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga POOLX pada tahun 2027? Poolz Finance (POOLX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 POOLX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga POOLX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Poolz Finance (POOLX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga POOLX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Poolz Finance (POOLX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 POOLX pada tahun 2030? Harga 1Poolz Finance (POOLX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, POOLX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga POOLX untuk 2040? Poolz Finance (POOLX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 POOLX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang