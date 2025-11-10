PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PoPi 4i untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POPI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli POPI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PoPi 4i % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PoPi 4i Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PoPi 4i berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000010 pada tahun 2025. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PoPi 4i berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000011 pada tahun 2026. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POPI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000011 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POPI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000012 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POPI pada tahun 2029 ialah $ 0.000013 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POPI pada tahun 2030 ialah $ 0.000013 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PoPi 4i berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000022. PoPi 4i (POPI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PoPi 4i berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000036. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000010 0.00%

2026 $ 0.000011 5.00%

2027 $ 0.000011 10.25%

2028 $ 0.000012 15.76%

2029 $ 0.000013 21.55%

2030 $ 0.000013 27.63%

2031 $ 0.000014 34.01%

2032 $ 0.000015 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000015 47.75%

2034 $ 0.000016 55.13%

2035 $ 0.000017 62.89%

2036 $ 0.000018 71.03%

2037 $ 0.000019 79.59%

2038 $ 0.000020 88.56%

2039 $ 0.000021 97.99%

2040 $ 0.000022 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PoPi 4i Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000010 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000010 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000010 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000010 0.41% Ramalan HargaPoPi 4i (POPI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk POPI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000010 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPoPi 4i (POPI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi POPI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000010 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPoPi 4i (POPI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi POPI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000010 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPoPi 4i (POPI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk POPI ialah $0.000010 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PoPi 4i Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Bekalan Peredaran 819.64M 819.64M 819.64M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini POPI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, POPI mempunyai bekalan edaran sebanyak 819.64M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.85K. Lihat Harga Langsung POPI

PoPi 4i Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PoPi 4i, harga semasa PoPi 4i ialah 0.000010USD. Bekalan edaran PoPi 4i(POPI) ialah 819.64M POPI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,846.52 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.30% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000010

7 Hari -13.14% $ -0.000001 $ 0.000011 $ 0.000010

30 Hari -6.06% $ -0.000000 $ 0.000011 $ 0.000010 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PoPi 4i telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.30% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PoPi 4i didagangkan pada paras tertinggi $0.000011 dan paras terendah $0.000010 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -13.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POPI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PoPi 4i telah mengalami perubahan sebanyak -6.06% , mencerminkan kira-kira $-0.000000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POPI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PoPi 4i (POPI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PoPi 4i ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POPI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PoPi 4i untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POPI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PoPi 4i. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POPI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POPI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PoPi 4i.

Mengapa Ramalan Harga POPI Penting?

POPI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPOPI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,POPI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga POPI pada bulan depan? Menurut PoPi 4i (POPI) alat ramalan harga, harga POPI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 POPI pada tahun 2026? Harga 1PoPi 4i (POPI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, POPI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga POPI pada tahun 2027? PoPi 4i (POPI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 POPI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga POPI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PoPi 4i (POPI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga POPI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PoPi 4i (POPI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 POPI pada tahun 2030? Harga 1PoPi 4i (POPI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, POPI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga POPI untuk 2040? PoPi 4i (POPI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 POPI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang