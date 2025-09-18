Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Povel Durev untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DUREV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DUREV

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Povel Durev % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Povel Durev Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Povel Durev berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009426 pada tahun 2025. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Povel Durev berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009897 pada tahun 2026. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DUREV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010392 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DUREV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010911 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DUREV pada tahun 2029 ialah $ 0.011457 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DUREV pada tahun 2030 ialah $ 0.012030 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Povel Durev berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019596. Povel Durev (DUREV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Povel Durev berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031920. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009426 0.00%

2026 $ 0.009897 5.00%

2027 $ 0.010392 10.25%

2028 $ 0.010911 15.76%

2029 $ 0.011457 21.55%

2030 $ 0.012030 27.63%

2031 $ 0.012631 34.01%

2032 $ 0.013263 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013926 47.75%

2034 $ 0.014623 55.13%

2035 $ 0.015354 62.89%

2036 $ 0.016121 71.03%

2037 $ 0.016928 79.59%

2038 $ 0.017774 88.56%

2039 $ 0.018663 97.99%

2040 $ 0.019596 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Povel Durev Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009426 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009427 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009435 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009464 0.41% Ramalan HargaPovel Durev (DUREV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DUREV pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009426 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPovel Durev (DUREV) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DUREV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009427 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPovel Durev (DUREV) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DUREV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009435 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPovel Durev (DUREV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DUREV ialah $0.009464 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Povel Durev Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 936.25K$ 936.25K $ 936.25K Bekalan Peredaran 99.33M 99.33M 99.33M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DUREV ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DUREV mempunyai bekalan edaran sebanyak 99.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 936.25K. Lihat Harga Langsung DUREV

Povel Durev Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Povel Durev, harga semasa Povel Durev ialah 0.009426USD. Bekalan edaran Povel Durev(DUREV) ialah 99.33M DUREV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $936,246 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0 $ 0.009450 $ 0.009399

7 Hari -4.42% $ -0.000417 $ 0.011510 $ 0.009404

30 Hari -18.34% $ -0.001728 $ 0.011510 $ 0.009404 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Povel Durev telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Povel Durev didagangkan pada paras tertinggi $0.011510 dan paras terendah $0.009404 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -4.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DUREV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Povel Durev telah mengalami perubahan sebanyak -18.34% , mencerminkan kira-kira $-0.001728 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DUREV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Povel Durev (DUREV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Povel Durev ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DUREV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Povel Durev untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DUREV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Povel Durev. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DUREV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DUREV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Povel Durev.

Mengapa Ramalan Harga DUREV Penting?

DUREV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDUREV berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DUREV akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DUREV pada bulan depan? Menurut Povel Durev (DUREV) alat ramalan harga, harga DUREV yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DUREV pada tahun 2026? Harga 1Povel Durev (DUREV) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DUREV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DUREV pada tahun 2027? Povel Durev (DUREV) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DUREV menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DUREV pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Povel Durev (DUREV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DUREV pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Povel Durev (DUREV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DUREV pada tahun 2030? Harga 1Povel Durev (DUREV) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DUREV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DUREV untuk 2040? Povel Durev (DUREV) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DUREV menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang