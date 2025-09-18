Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) /

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PowerPool Concentrated Voting Power untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CVP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli CVP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PowerPool Concentrated Voting Power % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PowerPool Concentrated Voting Power Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PowerPool Concentrated Voting Power berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009268 pada tahun 2025. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PowerPool Concentrated Voting Power berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009731 pada tahun 2026. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CVP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010218 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CVP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010729 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CVP pada tahun 2029 ialah $ 0.011265 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CVP pada tahun 2030 ialah $ 0.011828 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PowerPool Concentrated Voting Power berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019267. PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PowerPool Concentrated Voting Power berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031385. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009268 0.00%

2026 $ 0.009731 5.00%

2027 $ 0.010218 10.25%

2028 $ 0.010729 15.76%

2029 $ 0.011265 21.55%

2030 $ 0.011828 27.63%

2031 $ 0.012420 34.01%

2032 $ 0.013041 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013693 47.75%

2034 $ 0.014378 55.13%

2035 $ 0.015096 62.89%

2036 $ 0.015851 71.03%

2037 $ 0.016644 79.59%

2038 $ 0.017476 88.56%

2039 $ 0.018350 97.99%

2040 $ 0.019267 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PowerPool Concentrated Voting Power Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009268 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009269 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009277 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009306 0.41% Ramalan HargaPowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CVP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009268 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CVP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009269 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CVP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009277 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPowerPool Concentrated Voting Power (CVP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CVP ialah $0.009306 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PowerPool Concentrated Voting Power Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 300.21K$ 300.21K $ 300.21K Bekalan Peredaran 32.39M 32.39M 32.39M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CVP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CVP mempunyai bekalan edaran sebanyak 32.39M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 300.21K. Lihat Harga Langsung CVP

PowerPool Concentrated Voting Power Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PowerPool Concentrated Voting Power, harga semasa PowerPool Concentrated Voting Power ialah 0.009268USD. Bekalan edaran PowerPool Concentrated Voting Power(CVP) ialah 32.39M CVP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $300,205 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.78% $ 0.000162 $ 0.009311 $ 0.008883

7 Hari -17.43% $ -0.001615 $ 0.016974 $ 0.008877

30 Hari -45.46% $ -0.004213 $ 0.016974 $ 0.008877 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PowerPool Concentrated Voting Power telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000162 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.78% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PowerPool Concentrated Voting Power didagangkan pada paras tertinggi $0.016974 dan paras terendah $0.008877 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -17.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CVP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PowerPool Concentrated Voting Power telah mengalami perubahan sebanyak -45.46% , mencerminkan kira-kira $-0.004213 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CVP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PowerPool Concentrated Voting Power ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CVP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PowerPool Concentrated Voting Power untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CVP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PowerPool Concentrated Voting Power. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CVP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CVP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PowerPool Concentrated Voting Power.

Mengapa Ramalan Harga CVP Penting?

CVP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCVP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CVP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CVP pada bulan depan? Menurut PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) alat ramalan harga, harga CVP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CVP pada tahun 2026? Harga 1PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CVP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CVP pada tahun 2027? PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CVP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CVP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CVP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CVP pada tahun 2030? Harga 1PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CVP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CVP untuk 2040? PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CVP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang